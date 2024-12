RB Leipzig mede door supersub Jhon Durán nog altijd puntloos in Champions League

Ook in speelronde zes slaagde RB Leipzig er niet in punten op het bord te zetten in de Champions League. In eigen huis bracht een late treffer van Ross Barkley de Duisters in mineur: 2-3. Tegelijkertijd kwam Club Brugge in punten gelijk met Sporting Portugal door in een onderling duel af te rekenen met de Portugezen: 2-1.

RB Leipzig - Aston Villa 2-3

RB Leipzig blijft voorlopig puntloos in de Champions League. Dinsdagavond wist de ploeg van Marco Rose, waar Lutsharel Geertruida in de basis begon en Xavi Simons wegens een blessure nog steeds afwezig was, ook niet te winnen van Aston Villa.

John McGinn was de eerste die zijn naam op het scoreformulier zette: 0-1. Loïs Openda bracht zijn ploeg gauw weer langszij. Na een lange bal van achteruit stond Emiliano Martínez plots veel te ver voor zijn doel. De ex-Vitesse-aanvaller profiteerde: 1-1. De 1-1 kwam op naam van Jhon Dúran, die als invaller haast mythische status heeft. Weer trof de Colombiaan doel via een prachtig afstandsschot: 1-2. Via Christoph Baumgartner, die knap raak schoot na een voorzet van Openda, werd het weer gelijk (2-2), maar genoeg voor het eerste Champions League-punt was het niet.

Dat laatste had alles te maken met Ross Barkley. De Engelsman haalde van buiten de zestien uit, gleed uit, maar zag de bal aangeraakt worden en in het goal dwarrelen: 2-3. Door die treffer neemt de ploeg van Unai Emery na zes Champions League-duels een knappe derde plek in.

Club Brugge - Sporting Portugal 2-1

Club begon zonder Bjorn Meijer aan het miljardenbalduel. De linksback liep in de laatste interlandperiode een blessure op bij Jong Oranje, slechts een paar weken nadat hij was teruggekeerd van een maandenlange afwezigheid door knieproblemen. Sporting stuurde veelal de bekende namen de wei in, al ontbraken Nuno Santos en Pedro Gonçalves met blessures. Jeremiah St. Juste startte op de bank, maar kwam aan het einde van de eerste helft binnen de lijnen voor de geblesseerd geraakte Eduardo Quaresma.

De Portugese topclub, die het enigszins kwijt is sinds het vertrek van Rúben Amorim naar Manchester United, nam vroeg de leiding in België. Geny Catamo schoot binnen in een keeperloos doel nadat zijn teamgenoot de paal trof: 0-1. Sporting mocht zo'n twintig minuten genieten van de leiding, alvorens Club op gelukkige wijze langszij kwam. Een schot van Christos Tzolis werd door Quaresma achter zijn eigen doelman gewerkt: 1-1.

In de slotfase van het tweede bedrijf speelde Club alsnog de derde Champions League-overwinning van het seizoen bij elkaar. Casper Nielsen werd weggestoken door een sterk spelende Hans Vanaken, waarna de Deense middenvelder als winnaar uit de één-op-één kwam: 2-1.