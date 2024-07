Sir Jim Ratcliffe, mede-eigenaar van Manchester United, wil OGC Nice om twee redenen verkopen

INEOS wil OGC Nice graag van de hand doen, zo meldt The Independent. De Franse club en Manchester United, waar het bedrijf van miljardair Sir Jim Ratcliffe ook deels eigenaar van is, hebben zich dit seizoen beide gekwalificeerd voor de Europa League en dat leidt tot problemen.

De regels van de UEFA schrijven namelijk voor dat clubs die onder dezelfde eigenaar vallen niet in dezelfde Europese competitie uit kunnen komen. Dat wordt komend seizoen een probleem, daar zowel Nice als Manchester United is gekwalificeerd voor de Europa League.

The Independent schrijft dat de verwachting is dat de UEFA beide clubs een transitieperiode geeft van één jaar. Toch zou Ratcliffe Nice liever verkopen, aangezien de regels van de UEFA vanaf 2025/26 veel strenger zullen zijn, zo klinkt het.

Daarnaast wil Ratcliffe zich volledig focussen op Manchester United. De Britse miljardair had al jarenlang de ambitie om betrokken te raken bij de club waar hij al zijn hele leven fan van is. Bekend is dat op Old Trafford genoeg uitdagingen liggen. Daar wil Ratcliffe al zijn aandacht op gaan richten.

The Independent noemt het instorten van de tv-markt van de Ligue 1 als mogelijk probleem voor de verkoop van Nice. De Franse competitie heeft nog altijd geen tv-partner gevonden voor het komende seizoen. Een aantal clubs zit daardoor in financiële problemen.

De Britse krant schrijft dat de prognoses van potentiële tv-deals voor de competitie zijn gedaald van 1 miljard euro naar 500 miljoen euro. Clubs hebben hun omzetverwachtingen van dit seizoen daarom al flink teruggeschroefd. The Independent ziet wel dat dit juist een geschikt moment zou kunnen zijn om in te stappen bij Nice, een club met ‘enorme potentie’ aan de zuidkust van Frankrijk.

Manchester United

Ratcliffe, die sinds 2019 de eigenaar is van Nice, kocht begin dit jaar 27.7% van de aandelen van Manchester United en is met zijn bedrijf INEOS verantwoordelijk voor de sportieve tak van de club. De Britse miljardair is ambitieus en wil onder meer het stadion en het trainingscomplex vanonder handen nemen.

Het is afwachten of Erik ten Hag onderdeel is van de toekomstplannen van INEOS, hoewel de Nederlandse manager wel meermaals heeft aangegeven dat de clubleiding met hem verder wil. Volgende week wordt definitief uitsluitsel verwacht wat betreft het lot van Ten Hag.

