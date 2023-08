Rashica tekent na kampioensjaar met Galatasaray vierjarig contract bij rivaal

Woensdag, 16 augustus 2023 om 21:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:45

Milot Rashica keert terug naar Istanbul. De Kosovaar werd vorig seizoen door Norwich City verhuurd aan Galatasaray, maar maakt nu de definitieve overstap naar rivaal Besiktas. Rashica tekent een vierjarig contract bij Kara Kartallar, die ruim vijf miljoen euro overmaken naar Norwich. "Ik wilde heel graag terugkeren naar Turkije, waar ik gelukkig was", laat Rashica weten op de clubwebsite.

Rashica kwam vorig seizoen tot dertig optredens voor Galatasaray, waarin hij liet zien van waarde te zijn met 6 goals en 7 assists. Van de 29 keer dat hij in de Süper Lig beschikbaar was om te spelen stond hij 20 keer in de basis. Mede dankzij zijn bijdrage werd Galatasaray vorig seizoen kampioen van Turkije. De inmiddels 27-jarige Rashica begon zijn carrière bij KF Kurda, waarna hij de binnenlandse overstap maakte naar KF Vushtrria. In 2015 klopte Vitesse op de deur, dat drie ton overhad om zijn contract af te kopen. Het bleek een schot in de roos voor de Arnhemmers: Rashica speelde precies 100 wedstrijden voor Vitesse, waarin hij goed was voor 15 treffers en 24 assists.

The best view in town. Welcome to Besiktas, Rashica ?? pic.twitter.com/571nJmMnvF — The Black Eagles (@BesiktasEnglish) August 16, 2023

Het hoogtepunt van zijn tijd in Nederland was het winnen van de TOTO KNVB Beker in 2017. Mede dankzij een assist van Rashica werd AZ met 0-2 verslagen in de finale. In de daaropvolgende winter had Rashica zijn droomtransfer naar de Bundesliga te pakken. Werder Bremen maakte ruim acht miljoen euro over om de vleugelspeler los te weken. Drie jaar later maakte hij een transfer naar Norwich, dat hem voorafgaand aan vorig seizoen verhuurde aan Galatasaray. Daar vormde hij vaak de aanval met onder meer Dries Mertens, Mauro Icardi en Kerem Aktürkoglu. Nu volgt dus een definitieve transfer naar Besiktas, dat vorig seizoen derde eindigde in de competitie op tien punten van Galatasaray.

De veelzijdige Rashica speelt het vaakst op de rechtervleugel en krijgt op die positie concurrentie van Rachid Ghezzal en de van huurperiodes teruggekeerden Ajdin Hasic en Emirhan Delibas. "Vanaf het moment dat de onderhandelingen startten, voelde ik me gerespecteerd en dat Besiktas me erg graag wilde hebben", vertelt Rashica op de clubwebsite. "Dat was het belangrijkste voor me. Ik wilde heel graag terugkeren naar Turkije, waar ik gelukkig was. Mijn familie en ik houden van Istanbul en we hebben hier een mooie tijd gehad. De plannen en projecten die de club aan me heeft gepresenteerd klonken ook erg goed. Ze hebben me erg gewild laten voelen, daarom kies ik voor Besiktas."