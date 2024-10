Raphaël Varane vindt razendsnel na voetbalpensioen nieuwe uitdaging

Raphaël Varane is benoemd tot bestuurslid bij Como, zo maken club en speler zaterdagochtend bekend. De oud-verdediger, die onlangs met voetbalpensioen ging, neemt een adviserende rol in en gaat zich bezighouden met jeugdontwikkeling, onderwijs en productinnovaties.

Varane stopte onlangs op 31-jarige leeftijd met voetballen. Vele recente blessures deden de Fransman daartoe besluiten. Hij liet bij zijn afscheid al weten actief blijft bij Como, allen was nog niet bekend in welke rol.

Nu blijkt dat dus een adviserende rol binnen het bestuur te zijn. "Hij brengt veel ervaring en leiderschap met zich mee in zijn nieuwe rol", jubelt Como op de clubsite. "Dit is voor hem een mooi hoofdstuk in een carrière buiten het veld."

Varane gaat onder meer samenwerken met de Hoofd Ontwikkeling en het Hoofd Onderwijsprogramma. "Zijn betrokkenheid zal niet alleen de spelers ten goede komen, maar ook de bredere gemeenschap via educatieve initiatieven", zo klinkt het.

"Door academische, leiderschaps- en beroepsopleidingen te integreren in de jeugdprogramma's gaat Varane jonge atleten helpen zich voor te bereiden op een leven buiten het voetbal. We zijn blij hem te mogen verwelkomen in het bestuur."

Naast de focus op de jeugd en het onderwijs, gaat Varane zich ook bemoeien met onder meer technologische innovaties. Daarbij kan gedacht worden aan het verbeteren van data-analyseplatforms en ticketingsystemen.

"Zijn prestaties als speler, gecombineerd met zijn interesse in jeugd en onderwijs, komen overeen met de doelen voor de toekomst van Como. We zijn ervan overtuigd dat zijn ervaring zal bijdragen aan het succes van zowel onze spelers als onze gemeenschap", klinkt het tot besluit.