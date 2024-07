‘Diant Ramaj wil per direct weg bij Ajax nu Francesco Farioli definitief voor Remko Pasveer kiest’

Remko Pasveer gaat definitief als eerste doelman van Ajax het nieuwe seizoen in, zo melden bronnen dinsdag aan ESPN. Diant Ramaj, afgelopen seizoen nog eerste keuze onder de lat, snapt de keuze van trainer Francesco Farioli niet en wil daarom per direct vertrekken uit Amsterdam.

Volgens ESPN is de chaos in het keepersgilde van Ajax compleet door de keuzes van Farioli. In navolging van Ramaj wil ook Gerónimo Rulli de Johan Cruijff ArenA nog deze zomer verlaten. De Argentijnse doelman sluit het afgelopen seizoen nog af als eerste keus toen Ramaj geblesseerd raakte. Farioli ziet in hem echter geen keeper voor de toekomst bij Ajax.

Jay Gorter richt zich naar verluidt op de positie van tweede doelman bij Ajax. Hij keepte in de afgelopen jaargang twaalf wedstrijden in de hoofdmacht, maar raakte door blessureleed zijn plaats kwijt aan Ramaj. Mocht Farioli Gorter niet als tweede doelman gebruiken, zal de 24-jarige sluitpost ook aandringen op een vertrek.

Pasveer

meldde eerder deze dinsdag dat Pasveer een streepje voor heeft op Ramaj. Hierdoor lijkt de kans groot dat laatstgenoemde op korte termijn vertrekt bij Ajax. Volgens journalist Tim van Duijn is een zomerse transfer niet meer onbespreekbaar.

De Italiaanse journalist Luca Bendoni, die deel uitmaakt van het verslaggeversteam van Gianluca Di Marzio van de Italiaanse tak van Sky Sport, meldt dinsdag op X dat clubs uit LaLiga en Chelsea de situatie rondom Ramaj in de gaten houden.

Ramaj ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2028 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 18 miljoen euro. Vorige zomer nam toenmalig technisch directeur Sven Mislintat de jonge goalie voor ongeveer 5 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt.

Pasveer leek zijn handschoenen aan de wilgen te hangen, maar besloot uiteindelijk toch om er nog een seizoen aan vast te plakken bij Ajax.

De tweevoudig international van het Nederlands elftal mag zich volgens ESPN dus bewijzen als eerste doelman. Pasveer keepte tot dusver 50 officiële wedstrijden in dienst van Ajax, waarin hij 26 keer de nul hield. 48 keer moest hij vissen.

