Ramaj laat goede indruk achter tijdens debuut: ‘Keepte met lef uit zijn doel’

Dinsdag, 26 september 2023 om 09:40 • Wessel Antes

Diant Ramaj heeft zich op uitstekende wijze laten zien tijdens zijn debuut voor Jong Ajax, zo concludeerde trainer Dave Vos na afloop voor de camera’s van ESPN. De 22-jarige Duitser, die deze zomer voor 5 miljoen euro exclusief eventuele bonussen overkwam van Eintracht Frankfurt, keepte maandagavond het volledige duel met FC Eindhoven (1-1). Daarin moest de sluitpost in blessuretijd enkel een onhoudbare vrije trap van Ozan Kökçü incasseren, waardoor hij zijn doel net niet wist schoon te houden.

Hoewel Ramaj een remise van Jong Ajax niet kon voorkomen, is Vos tevreden over de goalie. “Ik was heel erg blij met de rust die hij had, hoe dominant hij was bij hoge ballen, hoe hij voetballend zijn keuzes maakte en hoe hij met lef uit zijn doel keepte. Hij heeft het ingevuld op de manier waarvan ik hoopte dat hij het zou invullen.” Ramaj, die door Mislintat voor miljoenen werd opgepikt bij Eintracht, speelde sinds zijn komst naar Amsterdam nog geen officiële wedstrijd in de hoofdmacht van Ajax.

Nu Remko Pasveer terug is van zijn polsblessure en Jay Gorter de voorkeur geniet onder de lat bij Ajax, maakt Ramaj dus minuten in het beloftenelftal. Of dat de komende weken vaker gaat gebeuren zal moeten blijken. Ramaj zat tijdens de gestaakte Klassieker tegen Feyenoord (0-3 tussenstand) nog ‘gewoon’ bij de selectie van trainer Maurice Steijn. Het is dan ook aannemelijk dat de doelman tijdens het restant van woensdagmiddag wederom plaatsneemt op de Amsterdamse bank.

Anass Salah-Eddine, die in het teleurstellende duel met Feyenoord eindigde als linksback, stond maandagavond tegen Eindhoven opvallend genoeg in de basis bij Jong Ajax. Gezien de reglementen moet hij indien fit ook woensdag aantreden wanneer het duel hervat wordt. Dat zorgt voor een interessant dilemma voor Steijn, die eerder dit seizoen nog aangaf niet tevreden te zijn over de prestaties van Salah-Eddine. Het is dus de vraag of hij de linkspoot, die tijdens zijn invalbeurt een onwennige indruk achterliet, laat staan of direct weer wisselt.