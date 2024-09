Rake kopbal Matthijs de Ligt helpt Manchester United aan tweede zege van het seizoen

Manchester United heeft zaterdagmiddag de tweede zege van het seizoen geboekt. De manschappen van Erik ten Hag hadden het op bezoek bij Southampton een half uur lang erg lastig, maar een sterk laatste uur en een goal van Matthijs de Ligt hielpen the Red Devils aan de overwinning: 0-3.

De Ligt behield, ondanks zijn zeer twijfelachtige interlandperiode bij het Nederlands elftal, zijn basisplek bij Manchester United. Datzelfde gold voor Joshua Zirkzee, maar niet voor Casemiro en Alejandro Garnacho. Het tweetal vormde de kop van Jut na de flinke zeperd tegen Liverpool (0-3) voor de interlandbreak.

In het eerste kwart van het duel was het verrassend genoeg Southampton, dat voor zaterdag nul punten uit drie duels pakte, dat de overhand had. The Saints kwamen een aantal keer gevaarlijk door via rechts.

In de zevende minuut moest André Onana gestrekt na een poging in de verre hoek van basisdebutant Tyler Dibling, alvorens een kwartier later De Ligt vlak voor de doellijn een doelgerichte inzet van voormalig AZ-verdediger Yukinari Sugawara keerde.

In de tussentijd probeerde Manchester United het meermaals middels een snelle uitbraak. Zo vond de inglijdende Zirkzee doelman Aaron Ramsdale op zijn weg na een fraaie actie van Christian Eriksen en had Bruno Fernandes te veel tijd nodig na een fijne steekpass van Amad Diallo.

Southampton speelde gedurfd in het eerste half uur en wist de bezoekers naar achteren te drukken. De promovendus kreeg in de 33ste minuut vervolgens de kans om het goede spel te bekronen. Na een goede actie van Dibling dacht Diogo Dalot middels een tackle in te grijpen, maar de Portugese back was te laat en vloerde de achttienjarige buitenspeler: strafschop. Cameron Archer ging achter de bal staan en schoot laag in, maar de poging was makkelijk tegen te houden voor Onana die de goede kant op dook.

De gemiste penalty bleek het kantelpunt in de eerste helft, want vanaf dat moment werd alleen Manchester United nog maar gevaarlijk. Ramsdale wist een poging van Zirkzee van net buiten de zestien nog te keren, maar de daaropvolgende hoekschop leverde een goal op.

De corner werd teruggelegd op Fernandes, die een piekfijne voorzet in huis, waarna De Ligt raak kopte: 0-1. Het betekende zijn eerste goal in dienst van the Red Devils. Snel daarna was het opnieuw raak voor de manschappen van Ten Hag.

Marcus Rashford legde op aangeven van Diallo aan voor de 0-2. De met zijn vorm sukkelende Engelsman zocht en vond de verre hoek en maakte zo zijn eerste officiële doelpunt sinds maart.

Na de theepauze zette Manchester United het goede spel uit het laatste deel van de eerste helft door en werd het snel weer dreigend. Noussair Mazraoui stoomde op en ging voor eigen succes in de korte hoek, waar hij het zijnet vond. Rashford had de smaak te pakken en testte Ramsdale met een prima afstandsschot, maar een derde doelpunt voor the Mancunians zat er op dat moment niet in. Een aansluitingstreffer van Southampton hing totaal niet in de lucht, waarop trainer Russell Martin een viervoudige wissel doorvoerde.

De verse krachten brachten Southampton weinig en Manchester United was in staat de wedstrijd zonder al te veel moeite te controleren. Een kwartier voor tijd zag Ten Hag zijn kans schoon om ook een aantal wissels door te voeren, waaronder het inbrengen van Manuel Ugarte voor Eriksen. De Uruguayaanse zomeraanwinst maakte zo zijn debuut voor de club.

De toch al vrij rampzalig verlopen middagwedstrijd werd tien minuten voor het einde nog erger toen aanvoerder Jack Stephens een rode prent ontving. De ervaren centrumverdediger kwam met hoog been ingegleden op de knie van Garnacho en kon gaan douchen.

Enkele minuten voor tijd werd De Ligt uit voorzorg naar de kant gehaald door Ten Hag. De centrumverdediger was even daarvoor onderuit gegaan en leek last te hebben, maar speelde vervolgens nog eventjes door. Het restant van het duel leverde nog een enorme kans op voor Zirkzee, maar de jonge spits zag zijn inzet van dichtbij gekeerd worden. Invaller Garnacho wist de 0-3 wél te maken. De Argentijn schoot raak na een teruggetrokken voorzet van Dalot en bepaalde zo de eindstand.