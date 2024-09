Raheem Sterling heeft eerste goal voor Arsenal te pakken op probleemloze avond in EFL Cup

Arsenal heeft zich woensdag probleemloos geplaatst voor de vierde ronde in de EFL Cup. The Gunners wonnen in het eigen Emirates Stadium met 5-1 van Bolton Wanderers, dat uitkomt in de League One. Manager Mikel Arteta gaf de nodige jonge spelers de kans en zijn vertrouwen werd niet beschaamd.

Arteta koos op doel voor jeugdinternational Josh Porter, die direct een record vestigde. De doelman is met 16 jaar en 72 dagen de jongste speler basisspeler ooit bij Arsenal. Het record was sinds 2003 in handen van Cesc Fabregas, die destijds 16 jaar en 177 dagen oud was. Het overall record is in handen van Ethan Nwaneri, die in 2022 inviel en met 15 jaar en 181 dagen de jongste Arsenal-speler ooit werd.

Arteta hield onder meer Kai Havertz, Gabriel en William Saliba op de bank en gaf voor het eerst een basisplaats aan Raheem Sterling, die voorin hulp kreeg van Bukayo Saka en Gabriel Jesus. Er waren eveneens basisplaatsen voor Joshua Nichols, Jakub Kiwior, Myles Lewis-Skelly en Ethan Nwaneri.

Arsenal was direct de dominante ploeg en nam na een kwartier spelen de voorsprong. Een afvallende bal kwam terecht bij Rice, die vervolgens onberispelijk raak schoot in de rechterhoek: 1-0. Bolton probeerde zich dapper terug te knokken, maar stond tien minuten voor rust met 2-0 achter. Een afgemeten voorzet van Sterling werd van dichtbij binnengetikt door Nwaneri.

Slechts enkele minuten na rust leek alle spanning verdwenen in Noord-Londen. Nwaneri profiteerde optimaal van slordig balverlies van Bolton, om vervolgens de 3-0 binnen te schieten. De 4.000 meegereisde fans uit Bolton wisten dat het avontuur in de EFL Cup zo goed als zeker voorbij was.

De hoop keerde even terug toen Aaron Collins kon doorlopen op Porter, de doelman van Arsenal omspeelde en de 3-1 binnenschoot. De hoop verdween weer toen Sterling van dichtbij kon binnentikken, nadat de Bolton-doelman een voorzet van Saka niet goed wist te verwerken. Het was de eerste goal van Sterling sinds zijn komst naar Arsenal.

Arsenal speelde de wedstrijd rustig af in het regenachtige Londen, zag de ingevallen Havertz nog scoren uit een rebound, en schaart zich zonder problemen bij de laatste zestien clubs in de EFL Cup. De focus gaat nu op Leicester City, dat zaterdag op bezoek komt in het Emirates Stadium.