Rafael van der Vaart wordt uitgelachen door vrouw na bijzondere beweging bij Ajax Legends

Rafael van der Vaart kwam tijdens de rust van het duel tussen de Ajax Legends en de Real Madrid Legends goedlachs de catacomben binnenlopen. De middenvelder gaf vooraf te kennen 'zo min mogelijk' minuten te willen spelen, maar haalde met een bijzonder balletje met de buitenkant van de voet toch de lachers op de hand.

De uitlachers, welteverstaan, want Estevana Polman - de vrouw van Van der Vaart - keek vanaf de tribune lachend toe hoe haar man een mislukt balletje met de buitenkant van de voet probeerde te geven. Richting de kleedkamers werd hij onderschept door Ziggo Sport-presentatrice Noa Vahle.

"Volgens mij werd je uitgelachen door je eigen vrouw", legt Vahle voor aan Van der Vaart voor. "Dat kan ik me voorstellen", antwoordde de voormalig speler van Ajax én Real Madrid, die wel wil weten waarom hij nou precies de kop van jut was.

"Oh, je bedoelt die met de buitenkant", vraagt hij, terwijl een pijnlijke grimas op zijn gezicht verschijnt. "Owhh, het idee was zo mooi. De uitvoering, tsja, dat was echt als een amateur."