Rafael van der Vaart spreekt schande van één speler tijdens Real Madrid - Arsenal

Rafael van der Vaart spreekt schande van de strafschop van Bukayo Saka. De aanvaller van Arsenal mocht in de return van de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid een strafschop nemen in de eerste helft, maar die verprutste hij opzichtig met een mislukte panenka.

Al vroeg in de wedstrijd ging de bal op de stip. Op advies van de VAR liep arbiter François Letexier naar het scherm, waarna hij een penalty toekende aan Arsenal wegens vasthouden van Raúl Asencio in de eigen zestien.

Het leek erop dat Martin Ödegaard zou gaan aanleggen, maar uiteindelijk gaf hij de bal aan Saka. Dat bleek een slecht besluit, want de vleugelspits schoot met een mislukte panenka tegen doelman Thibaut Courtois aan.

“Ik vind dit totale zelfoverschatting”, zo begint Van der Vaart zijn tirade tijdens de rust in de studio van Ziggo Sport. “Hij denkt: ik ga hier even de show stelen.”

“Maar Saka is gewoon een hele normale speler die elke dag heel hard zijn best moet doen. Want wat hij nu doet, vind ik gewoon echt een schande.”

“Kijk, als Messi dit doet, dan zeggen we allemaal dat het niet slim is. Maar hij heeft het wel bewezen en hij kan het doen. Maar Saka denkt volgens mij echt dat hij bij de top van de wereld hoort. Dat vind ik niet”, besluit Van der Vaart.

Halverwege gaf het scorebord in het Santiago Bernabéu een 0-0 tussenstand aan. Arsenal won het heenduel in Londen met 3-0.