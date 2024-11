Rafael van der Vaart pleit voor debutant bij Ajax: ‘Daar is hij klaar voor, hij heeft iets speciaals’

Rafael van der Vaart ergert zich aan de manier waarop de Nederlandse jeugdopleiding is ingedeeld, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International. De voormalig middenvelder van het Nederlands elftal ziet wekelijks dat de nadruk steeds meer ligt op ‘atleten en lopers’.

Doordat zoon Damian in de Onder 19 van Ajax speelt, is Van der Vaart vaak te vinden op Sportcomplex de Toekomst. Daar moet hij regelmatig op zijn tong bijten. “Trainers hebben het vooral over fitheid en druk zetten. Elementaire voetbalaspecten lijken vaak minder aandacht te krijgen.”

“Als die ventjes terugspelen op de keeper, krijgen ze een compliment. Wij kregen juist lof als we na een balverovering de nummer 10 zochten, die met zijn creativiteit meteen voor gevaar in de diepte zorgde. Dát is voetbal”, aldus Van der Vaart.

Toch ziet Van der Vaart dat er ook dingen goed gaan in de jeugdopleiding van Ajax. “Je ziet hoe die jongens zich op verschillende manieren ontwikkelen en er zitten ook wel pareltjes tussen. Vorig seizoen heb ik genoten van Jan Faberski.”

De achttienjarige buitenspeler uit Polen is volgens Van der Vaart klaar voor de volgende stap. “Faberski is een dribbelkoning die op de hoogste snelheid de juiste keuzes maakt. Hij laat het nu ook in Jong Ajax zien en is in mijn ogen klaar voor invalbeurten bij het eerste elftal. Let maar op, die jongen heeft iets speciaals.”

Faberski zat al een aantal keer bij de wedstrijdselectie van Ajax, maar wacht nog altijd op zijn debuut in het eerste elftal. Dit seizoen is hij een vaste basisspeler bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Inmiddels staat de teller voor Faberski op twaalf wedstrijden op het tweede niveau van Nederland. Zijn rendement moet nog omhoog: eenmaal wist Faberski te scoren, eenmaal fungeerde hij als aangever.