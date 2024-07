Rafael van der Vaart moet hotel in Duitsland noodgedwongen en in badjas verlaten

Rafael van der Vaart moest zijn hotel in Duitsland tijdelijk verlaten vanwege het brandalarm, zo verzekert collega-analist Pierre van Hooijdonk. De voormalig middenvelder had zijn badjas nog aan toen hij de straat overstak. Van der Vaart en Van Hooijdonk waren dinsdag aanwezig in het Olympiastadion voor het duel tussen het Nederlands elftal en Oostenrijk.

"We hadden een aparte wekker", verwijst Van Hooijdonk in Studio Fußball met een kwinkslag naar naar het brandalarm in het hotel in Duitsland. Ondertussen worden beelden getoond van Van der Vaart die in zijn badjas een zebrapad oversteekt in de vroege ochtend.

"Kijk, daar loopt Rafael in zijn badkleding", verduidelijkt presentator Sjoerd van Ramshorst met een lach. "Ik denk dat Rafael uit de sauna kwam", gaat Van Hooijdonk verder. "Hij vertelde dat hij de deur opendeed, om toch te checken wat er een beetje gaande was."

"Want meestal is er niet zoveel aan de hand. Maar toen zag hij twee vrouwen rennend over de gang naar de brandtrap gaan. En toen dacht hij: Dit is serieus. Dus snel het badjasje aangedaan en weg", reconstrueert de analist met een lach op zijn gezicht.

Het bleek overigens geen loos alarm te zijn. "Nee. Er had iemand op de tweede verdieping heel erg heet staan douchen", legt Van Hooijdonk een en ander uit. Van Ramshorst schiet in de lach, maar Pi-Air meent het serieus. "Daar ging het alarm van af."

Tafelgenoot Leonne Stentler heeft een dergelijk voorval nog niet eerder meegemaakt. "Ik heb ook Rafael nog nooit in een badjas voorbij zien komen", zegt de analist met een kwinkslag voorafgaand aan het EK-duel tussen Tsjechië en Turkije.

