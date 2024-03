Rafael van der Vaart: ‘40, 50 miljoen? Hij is veel te voorspelbaar!’

Rafael van der Vaart is nog niet onder de indruk geraakt van Johan Bakayoko dit seizoen. De buitenspeler van PSV werd afgelopen zomer in verband gebracht met een overstap naar Paris Saint-Germain, maar volgens Van der Vaart hoeven ze in Eindhoven niet te hoog in de boom te zitten.

Van der Vaart licht in Rondo uit hoe de buitenspelers van PSV het lieten afweten in het heenduel met Borussia Dortmund. "Bakayoko en Lozano vielen echt tegen", aldus de analist. "Iedereen heeft het over 40, 50 miljoen voor Bakayoko, maar Madueke vond ik veel beter. Het is heel voorspelbaar."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Theo Janssen, ook te gast in het voetbalpraatprogramma, kan zich wel vinden in de woorden van Van der Vaart. "Hij speelt als een jeugdspeler. Het is alles of niets, heel speels."

Khalid Boulahrouz zou het juist een keer willen zien van Bakayoko in een grote wedstrijd. "Als hij tegen matige verdedigers speelt doet hij het allemaal wel. Dan gaat hij buitenom en binnendoor."

"Maar als hij tegen een verdediger staat die met hem kan wedijveren, op snelheid en atletisch vermogen, zoals Ian Maatsen dit tweeluik, durft hij hem niet maximaal te testen."

Boulahrouz is het dan ook met Van der Vaart eens. "Ik vind hem geen 40 of 50 miljoen waard. Madueke ging op zijn tegenstander af, zette zijn eigen actie in en keek wel of de verdediger hapte of niet. Bakayoko is te berekenend."

Van der Vaart mist vooral Noa Lang. "Het is zo jammer dat hij niet meedoet. Dan hadden ze nu al met 2-0 voorgestaan. Als je die op de linkerkant hebt staan..."

"Lozano valt heel erg tegen. Hij werd ook een beetje uitgefloten in de thuiswedstrijd had ik het idee. Hij durft bijna niet, dat viel me echt op."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties