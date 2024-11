Rafael van der Vaart lijkt microfoon te vergeten en dolt bij Ajax Legends met Alex Kroes

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Rafael van der Vaart, die dolt met technisch directeur Alex Kroes.

Ajax heeft donderdag alle beelden gedeeld van de wedstrijd tussen Ajax Legends en Real Madrid Legends (2-1). Ook heeft de club via de officiële kanalen een compilatie geplaatst van Van der Vaart, die tijdens de wedstrijd een microfoon opgespeld kreeg.

In de compilatie is onder meer te horen hoe Van der Vaart op de bank dolt met gelegenheidscoach Louis van Gaal, maar ook in het veld en na zijn wissel heeft de oud-middenvelder zijn lolbroek aan. “Wat doet die Alex Kroes op rechtsbuiten bij Real?”, grapt Van der Vaart over Pedro Munitis, die uiterlijke overeenkomsten heeft met de directeur voetbalzaken bij Ajax.