Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn niet mals met hun kritiek voor het Nederlands elftal, halverwege het Nations League-duel met Duitsland. Het staat nog 0-0 in München, maar Duitsland is heer en meester en zag al een treffer worden afgekeurd.

Debutant Jamie Leweling leek Duitsland al in de tweede minuut op 1-0 te zetten, maar die treffer werd na inmenging van de VAR afgekeurd omdat er buitenspel aan vooraf was gegaan. Daarna kwam Nederland een aantal keer heel goed weg.

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet snel schaam voor het Nederlands elftal. Maar vandaag…”, begint Van der Vaart zijn rustanalyse bij de NOS. “Ik schaam me een beetje. We dichten ze allemaal zoveel kwaliteit toe, maar het klopt van geen kanten. Alles gaat fout. “

Van Hooijdonk is het met zijn collega eens. “Het slaat nergens op wat we gezien hebben. Er klopt helemaal niks van. Met het doordekken krijg je geen enkele grip en achterin zijn we de bal aan het rondspelen, aan het opbouwen, maar je levert hem elke keer in. Je geeft elkaar kloteballen. Het is een totale offday van het hele elftal. “

Mist Nederland de geschorste Virgil van Dijk misschien? “Natuurlijk mis je zo’n speler”, antwoordt Van der Vaart. “Van de Ven is leuk en aardig, maar het is geen Van Dijk. Maar het is ook de juiste beslissing op het juiste moment nemen.”

“Als jij merkt dat het team niet in vorm is qua voetbal, moet je de bal lang spelen. Maar we blijven maar opbouwen. Elke bal gaat fout, er wordt zacht ingespeeld...Ze lijken wel moe. Die Duitsers hadden al met 5-0 voor moeten staan.”

Van Hooijdonk pleit dan ook voor wissels in de rust. “Als je nu niet wisselt… Er moet echt iets gebeuren nu. Er moeten dingen echt veranderen”, aldus de analist.

ZDF

Bij de Duitse zender ZDF zien ze ook dat Nederland geluk heeft gehad in de eerste helft. "Duitsland doet 95 procent goed, en Nederland maar 5 procent, maar toch staat het nog 0-0", aldus Christoph Kramer. Per Mertesacker vult aan: "Oranje heeft veel geluk gehad, ze verdienen de 0-0 niet."