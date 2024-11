Rafael van der Vaart kan tranen niet bedwingen na persoonlijke vraag van Özcan Akyol

Rafael van der Vaart heeft zijn emotionele kant laten zien tijdens een gesprek met Özcan Akyol in het programma Sterren op het Doek van Omroep Max. De oud-prof kreeg tranen in zijn ogen nadat hij werd gevraagd naar de band tussen zijn eigen vader en zoon Damián.

“Ja, bijzonder. Als die met zijn tweeën zijn, kom je er niet tussen”, zegt Van der Vaart over zijn vader en zijn achttienjarige zoon. “Ik kom langs, die rijden met elkaar en dezelfde gesprekken die hij met mij had, heeft hij nu met mijn zoon. Ik vind dat geweldig.”

Akyol wil vervolgens van Van der Vaart weten waarom hij denkt dat zijn vader dat doet. De voormalig international van Oranje krijgt een glimlach op zijn gezicht, maar wordt vervolgens emotioneel en vecht tevergeefs tegen de tranen. “Het is gewoon een geweldige man”, antwoordt Van der Vaart.

Ook het leven op een woonwagenkamp in de jongere jaren van Van der Vaart komt in het programma ter sprake. Hij is er trots op en heeft er naar eigen zeggen alleen maar fijne dingen meegemaakt. “Ik vond het echt een eer dat ik zo heb mogen opgroeien.”

2,5 jaar geleden sprak Van der Vaart tegenover Veronica Superguide nog over de keerzijde van het opgroeien op een woonwagenkamp. “Als ik vroeger kindjes mee naar huis wilde nemen, waren hun ouders soms ‘bangig’. Mijn vriendjes mochten van hun ouders dan ook niet altijd bij mij spelen. Mijn moeder moest vroeger ook eens net als alle ouders van buitenlandse kindjes een formulier invullen, waarop stond dat ik op het gebied van taal extra aandacht nodig had.”

De volledige uitzending van Sterren op het Doek met Van der Vaart is zaterdagavond om 20.40 uur te zien op NPO 2.