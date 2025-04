Rafael van der Vaart is goudeerlijk over collega Wesley Sneijder: ‘Ik denk: nou Wes...’

Rafael van der Vaart heeft zich een week na het heenduel in de Champions League tussen Arsenal en Real Madrid (3-0) uitgesproken over de opmerkingen van Wesley Sneijder. Laatstgenoemde vond de rake vrije trappen van Declan Rice niet heel bijzonder, en dat kwam hem op veel kritiek te staan.

“Wat die eerste vrije trap betreft ben ik het eens met Wesley”, zo begint Van der Vaart in de studio van Ziggo Sport. “Je had daar eigenlijk helemaal geen muur neer hoeven zetten. Hier moet je als keeper gewoon in het midden gaan staan, want dan pluk je die bal er zo uit.”

“Die eerste vrije trap kón er gewoon niet in. Met de binnenkant van de voet kan niemand zo hard schieten dat die bal erin gaat. Dat was inderdaad een fout van de keeper, want hij zet de muur neer. Er hoefde geen muur te staan.”

“En bij die tweede vrije trap... Kijk, soms moet je als analist ook gewoon zeggen dat het prachtig gedaan is. Die bal was wel echt zó goed geraakt”, vervolgt de analist.

“Zijn opmerkingen over de eerste vrije trap snapte ik wel. Maar toen hij begon over die tweede vrije trap, dacht ik meteen: nou Wes, jouw vrije trappen en die van mij waren dan ook allemaal keepersfouten. Ik kan me geen vrije trap van ons herinneren die beter was dan die van Rice”, aldus Van der Vaart.

Collega-analist Theo Janssen sluit zich aan bij Van der Vaart. “Bij deze bal moet je ook gewoon klappen als keeper. Deze bal gaat met zóveel vaart richting de bovenhoek. Er past ook gewoon niets meer tussen. Hij valt fantastisch in de hoek.”

Sneijder had na de storm van kritiek zijn uitspraken zelf ook al gerectificeerd in het programma Rondo van Ziggo Sport van afgelopen maandag. “Het zijn twee fantastisch genomen vrije trappen.”