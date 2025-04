Wesley Sneijder is niet onder de indruk van historische vrije trappen Declan Rice bij Arsenal - Real Madrid

Wesley Sneijder is niet echt onder de indruk van de doelpunten van Declan Rice in het Champions League-duel tussen Arsenal en Real Madrid. De middenvelder schoot vrij snel achter elkaar twee vrije trappen binnen en dat deed nooit iemand eerder in de knock-outfase van het miljardenbal. Toch is de analist met name kritisch op de Madrileense defensie.

“Dat muurtje stond niet goed bij die eerste goal”, zo begint Sneijder in de studio van Ziggo Sport over het doelpunt van Rice, die de bal langs de muur in het doel krulde. “Een rechtspoot mag vanuit die hoek nooit om de muur heen kunnen schieten. Dat mag niet.”

“Het lijkt een beetje gek wat ik nu ga zeggen. Dit lijkt heel moeilijk, maar voor een rechtspoot is dit heel makkelijk. Als je een beetje een goede trap hebt, dan is dit een hele makkelijke bal. Als je op het veld staat, zie je dat die bal aan die kant om de muur heen moet. De muur stond te ver naar links”, aldus Sneijder.

De eveneens aanwezige analist Giovanni van Bronckhorst sluit zich aan bij de woorden van Sneijder. “Ik vind dat Wesley gelijk heeft. Je ziet dat die muur te veel naar links staat, waardoor hij hem makkelijk langs die muur kan schieten. Dat klopt.”

“Om zo’n krul mee te geven aan de bal is ook niet moeilijk. Hij schiet met zijn binnenkant, dus de bal draait automatisch naar binnen. Ze zagen de muur, waardoor ze besloten om Rice die bal te laten nemen met rechts.”

Ook van de tweede goal was Sneijder, in tegenstelling tot Marco van Basten, niet onder de indruk. Van Basten vindt het een doelpunt ‘waar niets op aan te merken valt’. “Hier kan je het hebben over alles, maar dit is gewoon een beauty. Hier kan je niet veel aan doen. Dit gaat hard én in de kruising”, zegt de oud-topspits.

Sneijder is het niet eens met zijn collega. “Ik wil bij deze goal ook een kanttekening plaatsen. Het is van grote afstand. Courtois zie je een stap naar rechts maken, waardoor hij kansloos is in zijn eigen hoek. Dit komt door de onzekerheid van het eerste doelpunt.” De recordinternational van Oranje noemt de 3-0 van Mikel Merino ‘by far’ het mooiste moment van de avond.