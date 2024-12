Rafael van der Vaart: 'Ik heb het al een paar keer tegen Alex Kroes gezegd, Ajax kan hem straks gratis ophalen!'

Alen Halilovic speelde dit weekend weer een uitstekende wedstrijd en dat betekent zondagavond steevast één ding: Rafael van der Vaart oreert bij Studio Voetbal over de kwaliteiten van de Kroaat. En: een transfer naar Ajax komt ter sprake.

“Hij is er weer”, glundert Van der Vaart als de naam van de creatieve middenvelder op tafel komt. Direct maakt de analist een grapje. “Ik ben blij dat hij het ook een keer doet in de winter.”

Van der Vaart voorziet de hoogtepunten van de wedstrijd tussen Heracles en Fortuna Sittard van commentaar. In de vrieskou in Almelo dartelde Halilovic over het veld. Zijn eerste 45 minuten waren haast magisch, met een prachtassist als tastbaar bewijsstuk daarvan.

“Dit is zo een waanzinnig goede bal”, zegt de analist, die aangeeft veel te spreken met de 28-jarige Kroaat. “Hij voelde zich als een vis in het water. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Ik heb veel contact met hem.”

“Ik had deze wedstrijd niet gezien, dus hij stuurde zijn momenten meteen door naar me. Erg tevreden was hij over zichzelf. Of ik mezelf zo een beetje zie spelen? Nee, zo goed is hij ook weer niet”, zo krijgt de voormalig voetballer de lachers op zijn hand in de studio.

“Nee, maar ik hoop dat spelers als hij, Mohamed Ihattaren en Anis Hadj Moussa blijven bestaan. Zolang ik hier mag blijven zitten van jullie, wil ik dat zien.” Dan wordt - haast onvermijdelijk - Halilovic weer gelinkt aan Ajax.

Volgens Theo Janssen zou de Kroaat de benodigde creativiteit toevoegen aan het elftal van Francesco Farioli. “Ik heb het echt een paar keer tegen Alex Kroes gezegd”, claimt Van der Vaart. “Maar ze hebben een lijst met betere, zeggen ze."

"Maar je kan hem zo ophalen van de zomer, gratis”, zegt de analist. Dat is echter niet helemaal waar. Halilovic ligt in Sittard nog vast tot medio 2026 en dus zal Ajax met een (bescheiden) transfersom over de brug moeten komen.

Als presentator Sjoerd van Ramshorst dan wijst op Halilovic' in diens ogen gebrekkige verdedigende arbeid, reageert Van der Vaart teleurgesteld. "Waarom kijken we altijd naar wat iemand niet kan?”, vraagt hij zich af. Guus Hiddink had hem er - mits tegen een betaalbare prijs - bijgehaald. “Dan kun je hem altijd die kans geven. Je moet hem wel goed optrainen, het is belangrijk dat hij een goed voorseizoen maakt en fit aan het seizoen begint.”