Rafael van der Vaart breekt lans voor wisselspeler van Feyenoord: ‘Moeten ze meer mee doen’

Rafael van der Vaart is van mening dat Feyenoord-trainer Brian Priske meer gebruik moet gaan maken van Anis Hadj Moussa. De buitenspeler komt voorlopig weinig in de plannen van Priske voor, maar Van der Vaart hoopt dat daar snel verandering in wordt gebracht.

“Die Hadj Moussa, daar moeten ze wat mee gaan doen”, begint Van der Vaart bij NOS Studio Voetbal. “Ze moeten echt een positie voor hem gaan vinden, want dat is een geweldige speler.”

Hadj Moussa werd deze zomer voor een bedrag van 3,5 miljoen euro overgenomen van Vitesse. Een gelukkig huwelijk is het vooralsnog niet gebleken in Rotterdam. De buitenspeler kwam tot dusver slechts tot 222 minuten, verdeeld over 9 optredens. Daarin wist hij nog geen doelpunt of assist te leveren.

Van der Vaart ziet ook dat de Algerijn last heeft van stevige concurrentie op zijn positie. “Osman doet het nu natuurlijk heel goed en vooral in uitwedstrijden heb je hem echt nodig met zijn snelheid.”

“Maar elke keer als die Moussa invalt is het toch wel een van de smaakmakers”, aldus de 109-voudig Oranje-international. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt zich af op welke positie Priske hem dan zou moeten opstellen.

“Eigenlijk op rechts”, antwoordt Van der Vaart. “Maar dan zou Osman in de spits moeten.” Pierre van Hooijdonk denkt dat het een lastig verhaal wordt om Hadj Moussa in de basisopstelling te krijgen, omdat Feyenoord dan een hoop snelheid mist in de voorhoede.

“Hadj Moussa is niet snel, Carranza ook niet en Ivanusec ook niet. Paixão komt dan nog een beetje in de buurt, maar dat is wel een probleem”, concludeert de voormalig Feyenoord-spits.