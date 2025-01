Radja Nainggolan plots opgepakt in onderzoek naar invoer cocaïne

Radja Nainggolan is maandagochtend opgepakt door de politie van Brussel, zo bevestigt het Openbaar Ministerie aan Het Nieuwsblad. De profvoetballer is van zijn vrijheid beroofd wegens een onderzoek naar de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa, via de haven van Antwerpen.

In het kader van dat onderzoek deed de federale gerechtelijke politie van Brussel maandag dertig huiszoekingen. Deze vonden plaats in Brussel en de provincie Antwerpen.

"Het onderzoek heeft betrekking op vermoedelijke feiten van invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa, via de haven van Antwerpen, en de herverdeling ervan in België", zo bevestigt een woordvoerder van het OM.

"We kunnen bevestigen dat de voetballer R.N. in het kader van dat dossier van zijn vrijheid werd beroofd. Aangezien de verhoren momenteel aan de gang zijn, en met inachtneming van het principe van vermoeden van onschuld wordt in dit stadium geen verdere commentaar gegeven." De advocaat van Nainggolan was niet beschikbaar voor commentaar, omdat 'hij nog onderweg is naar het verhoor van zijn cliënt'.

Nainggolan werd eerder al in verband gebracht met het criminele circuit toen bleek dat een van zijn zakenpartners in het verleden veroordeeld was voor 'drugssmokkel met privéjets voor terreurorganisatie Hezbollah', zo schrijft Het Nieuwsblad. "Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat de firma van de privéjets met het huidige onderzoek te maken heeft. In het Antwerpse nachtleven werd Nainggolan de laatste jaren ook geregeld feestend opgemerkt met mensen die tegen het drugsmilieu aanschuurden."

Enkele dagen geleden kwam de dertigvoudig Rode Duivel nog uiterst positief in het nieuws. Op 22 januari tekende hij bij de Belgische tweededivisionist KSC Lokeren-Temse, waarna hij twee dagen later als invaller meteen de eindstand op 1-1 bepaalde in het duel met Lierse SK.