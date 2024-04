Quote: ‘Iedere ondernemer zal de verklaring van Alex Kroes logisch vinden’

Het magazine Quote, dat navraag deed bij Ajax over de aandelen van Alex Kroes en doorgaans bericht over de stand van zaken in het Nederlands bedrijfsleven, noemt de uitleg van de geschorste algemeen directeur in een stuk op de website een logische redenering.

In een persbericht maakte Ajax bekend dat de Raad van Commissarissen tot het besluit om Kroes te schorsen is gekomen nadat het vernam dat de directeur een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023, ruim 17.000 aandelen in Ajax heeft gekocht.

De RvC heeft extern juridisch advies ingewonnen, waaruit blijkt dat het zeer aannemelijk is dat hij daarmee handel met voorwetenschap heeft gepleegd. De RvC besloot vervolgens om de algemeen directeur en directievoorzitter per direct te schorsen, en is voornemens om de samenwerking permanent te beëindigen.

Kroes gaat zijn schorsing aanvechten. Hij heeft al laten weten de kwestie in alle transparantie voor te leggen aan de AFM. "Zij kunnen dan onafhankelijk oordelen of ik al dan niet in strijd met de wet heb gehandeld en de zwaarte hiervan", aldus Kroes. "Aan een onafhankelijk oordeel van de AFM zijn we helaas niet toegekomen.

De RvC heeft al geoordeeld dat ik kennelijk niet over het ’juiste moreel kompas’ beschik. Een kompas dat ik omgekeerd de afgelopen maanden juist graag door de RvC gehanteerd had gezien. De RvC die de aankoop van het laatste deel aandelen eerder deze week nog als niet meer dan 'ongelukkig' bestempelde."

Opvallend is dat Kroes aangeeft dat de RvC ten tijde van het rondkomen van zijn benoeming in augustus 2023 al op de hoogte was van zijn aandelenpakket. “In die periode heb ik uiteraard volledige openheid van zaken gegeven aan de RvC over relevante bezittingen waaronder 42.500 aandelen in het kapitaal van Ajax.”

Kroes voegde daaraan toe: “Op dat moment was ik nog niet rond met Ajax, maar ik had – door mijn eigen intenties - er een goed gevoel bij. Het leek mij een positief signaal om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen. Om daar ook - letterlijk en figuurlijk - onderdeel van te zijn. Ik geloof erin dat je vertrouwen uitstraalt naar je medeaandeelhouders en stakeholders als je zelf aandelen koopt en daarmee ook zelf financieel risico loopt. ’Skin in the game’, zoals dat heet.” Volgens de Quote ‘zal iedere ondernemer dit een logische redenering vinden’.

“Na 26 juli 2023 en, ter voorkoming van misverstanden, sinds ik toegang heb tot enige vertrouwelijke informatie, heb ik geen aandelen Ajax meer gekocht of verkocht. Hoewel het niet onmogelijk is dat ik op langere termijn met deze aandelen geld zou kunnen verdienen, is dat zeker tot op heden niet het geval geweest. Er zit ook zeker geen ’quick win’ gedachte achter, ik wilde eerst zorgen dat het weer heel goed zou gaan met Ajax op allerlei vlakken. En hier heel positief aan bijdragen”, besloot Kroes op LinkedIn.



