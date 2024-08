Quinten Timber reageert zichtbaar geïrriteerd op wissel tegen Sparta: Priske reageert

Brian Priske heeft tekst en uitleg gegeven bij de wissel van Quinten Timber zondag tegen Sparta Rotterdam (1-1). De Feyenoord-trainer haalde Timber al na iets meer dan een uur naar de kant, waar de middenvelder het zichtbaar mee oneens was. Priske zegt Timbers frustratie te begrijpen, maar wil geen risico’s nemen, kijkende naar zijn halfbakken voorbereiding op het seizoen. “Hij heeft nog te weinig fysiek om de intensiteit vol te houden”, aldus Priske.

Acht minuten nadat Timber Feyenoord op gelijke hoogte had gezet, ging het bord met zijn rugnummer omhoog. De Oranje-international ging zichtbaar geïrriteerd naar de kant, zag ook het journaille.

Als Priske op de persconferentie wordt geconfronteerd met de reactie, toont de Deen zich uiterst begripvol jegens Timber. “Wanneer je Quinten Timber bent en je wordt gewisseld, is het normaal om teleurgesteld te zijn”, zegt Priske.

Toch benadrukt Priske ‘dat niemand boven het team staat’. “Het is mijn taak om moeilijke beslissingen te nemen. Ik heb Quinten ook volgende week nodig, en over vier weken, en acht weken.”

“Quinten heeft niet heel veel getraind in de voorbereiding, dus hij heeft nog te weinig fysiek om de intensiteit vol te kunnen houden. Dat was de reden waarom ik hem gewisseld heb”, aldus Priske.

Versterkingen

Priske werd op het persmoment tevens gevraagd naar of hij nog versterkingen verwacht. De oefenmeester wond er geen doekjes om. “Ik zeg het al heel lang: ik verwacht dat we er nog spelers bij gaan krijgen. We hebben kwaliteit verloren, met Minteh bijvoorbeeld. Het zou goed zijn om meer snelheid en meer individuele acties in het team te krijgen. We hebben goede spelers en veel kwaliteit, maar we spelen voor het kampioenschap en in de Champions League. Dan heb je veel verschillende typen spelers nodig, naast dat ze van hoge kwaliteit zijn.”