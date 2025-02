Quinten Timber laat direct na ontslag van Priske bij Feyenoord van zich horen via Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Quinten Timber, die afscheid neemt van Brian Priske.

Timber heeft maandag de eerste reactie vanuit de spelersgroep van Feyenoord gegeven op het ontslag van Priske. De aanvoerder van Feyenoord reageert via Instagram.

Timber post een foto van hemzelf aan de zijlijn samen met Priske. "Bedankt voor alles coach", schrijft de 23-jarige middenvelder op Instagram Stories.

Priske stond vanaf afgelopen zomer voor de spelersgroep van Feyenoord. Onder zijn leiding speelde Timber 25 officiële wedstrijden, waarin hij 6 goals en 2 assists produceerde.