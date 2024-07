Quinten Timber is geblesseerd en komt voorlopig niet in actie

Quinten Timber is voorlopig niet inzetbaar voor Feyenoord, zo meldt Voetbal International dinsdag. De middenvelder viel in het oefenduel met KRC Genk geblesseerd uit en lijkt een ‘groot deel’ van de voorbereiding te moeten missen.

Enkele dagen na het uitvallen van Timber wordt duidelijk dat hij enige tijd uit de roulatie ligt. De kans is groot dat hij een groot gedeelte van de voorbereiding moet missen, al is de datum van zijn mogelijke terugkeer niet bekend.

Hij zal in ieder geval de komende oefenduels moeten laten schieten, zo klinkt het. Feyenoord speelt nog tegen Cercle Brugge, Benfica en AS Monaco, waarna op 4 augustus de strijd met PSV om de Johan Cruijff Schaal op het programma staat.

De terugkeer van Timber bij Feyenoord was zaterdagmiddag van korte duur. De 22-jarige middenvelder, die als aanvoerder startte tijdens het oefenduel met KRC Genk, raakte geblesseerd en moest na 33 minuten vervangen worden door Antoni Milambo. Timber probeerde in eerste instantie door te spelen, maar dat bleek uiteindelijk onmogelijk.

Na een tackle van het bijzonder hard spelende Genk leek Timber last te hebben van zijn been. De Utrechter probeerde de pijn er nog uit te spelen, maar liet zich vervolgens toch wisselen. Timber ging na zijn wissel direct de tunnel in richting de kleedkamers van De Kuip.

Timber moest het EK missen wegens een blessure, maar keerde afgelopen week terug op het trainingsveld bij Feyenoord. Tijdens de tweede week van Priske kon hij alle groepssessies volledig meedraaien.

De spelverdeler van de Rotterdammers raakte eind vorig seizoen geblesseerd in het duel met PEC Zwolle, waarna hij ontbrak in de duels met NEC Nijmegen en Excelsior.

