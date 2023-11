Quinten Timber grijpt glansrol in De Kuip en beslist topper tegen AZ

Zondag, 12 november 2023 om 18:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:04

Feyenoord heeft zondag uitmuntende zaken gedaan in de titelstrijd in de Eredivisie. De ploeg van Arne Slot rekende dankzij een prachtig doelpunt van uitblinker Quinten Timber af met directe concurrent AZ: 1-0. De topwedstrijd werd gekenmerkt door uitzonderlijk weinig spektakel, kansen en doelpogingen. Feyenoord klimt naar de tweede plek en blijft op zeven punten van koploper PSV; AZ daalt naar de vierde plaats.

Bij Feyenoord keerde Gernot Trauner terug in het centrum van de defensie, waardoor Lutsharel Geertruida de rechtsback werd. Alireza Jahanbakhsh kreeg als rechtsbuiten verrassend een kans in de basis. Luka Ivanusec viel pas laat in.

AZ trad aan in dezelfde formatie als donderdag tegen Aston Villa (2-1 verlies). Dat betekende dat Ibrahim Sadiq en Ruben van Bommel opnieuw fungeren als vleugelspitsen. Het duo had het uiterst lastig in de Kuip en werd na 55 minuten gewisseld door Pascal Jansen.

Feyenoord deelt de eerste klap uit! Quinten Timber rost de bal achter Mathew Ryan ??#feyaz pic.twitter.com/Z7PXCLWRVm — ESPN NL (@ESPNnl) November 12, 2023

Al het gevaar in de wedstrijd kwam van Timber. De middenvelder van Feyenoord probeerde het in de derde minuut voor het eerst van precies zestien meter. Mathew Ryan kreeg een hand achter de bal en zag die via de paal fortuinlijk naast gaan.

In de 24ste minuut deed Timber een nieuwe poging, ditmaal van een veel grotere afstand, een meter of 25. De bal draaide af van Ryan, die moest toezien hoe die via het zijnet prachtig binnenviel: 1-0.

Voor het overige was er nauwelijks spektakel te beleven voor het publiek in de afgeladen volle Kuip. Tekenend daarvoor is de statistiek Expected Goals: AZ kwam in de eerste helft tot 0,13 verwacht doelpunt, Feyenoord zelfs maar tot 0,07.

Kansen bleven ook in de tweede helft schaars. Feyenoord speelde met de voorsprong in handen uiterst geduldig, terwijl AZ moeite had om uit de schulp te kruipen.

Een kwartier voor tijd volgde een nieuw moment van opwinding, opnieuw dankzij Timber. De middenvelder had op de helft van AZ een fraaie versnelling in huis besloot met een vernietigend afstandsschot, dat uiteenspatte op de lat. AZ stuurde in de absolute slotfase meer manschappen vooruit, maar werd geen moment gevaarlijk.