Quinten Timber de allerbeste bij Feyenoord tegen Girona, absolute dissonant krijgt een 4

Feyenoord heeft woensdagavond in de tweede speelronde van de Champions League de eerste zege geboekt. In Spanje waren de Rotterdammers met 2-3 te sterk voor Girona. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Feyenoord met een rapportcijfer.

Timon Wellenreuther: 6,5

De druk stond er flink op bij de Duitse keeper, na een aantal fouten de afgelopen weken. Woensdagavond maakte hij vroeg een goede redding, na een fout van Thomas Beelen. In de tweede helft ging Wellenreuther in de fout bij een voorzet, waarna hij een penalty veroorzaakte. Zijn fout maakte hij echter goed, door de strafschop te stoppen.

Jordan Lotomba: 6,5

Lotomba moet Lutsharel Geertruida doen vergeten in Rotterdam-Zuid, maar zijn eerste weken verlopen nog moeizaam. Tegen Girona speelde hij echter een degelijke wedstrijd, zonder grote fouten.

Imago

Thomas Beelen: 5,5

Na zijn fout tegen NEC afgelopen weekend stond ook bij Beelen de druk er aardig op. Tegen Girona ging de verdediger al vroeg opnieuw in de fout, maar bracht Wellenreuther redding. Bij de 1-0 speelde hij een ongelukkige rol doordat hij een kopduel verloor. Toch was Beelen ook een paar keer belangrijk met verdedigende acties.

Dávid Hancko: 6,5

De Slowaak is vaak betrouwbaar en was ook tegen Girona niet echt op fouten te betrappen. Menig Girona-aanval maakte Hancko onschadelijk. Vlak na rust maakte hij een ongelukkige eigen goal, die werd afgekeurd vanwege buitenspel. Met een goede lage voorzet stond Hancko even later aan de basis van de 2-3. Ondanks die pluspunten kreeg Hancko met Feyenoord wel twee tegengoals.

Hugo Bueno: 6

De Spanjaard kreeg op de linksbackpositie de voorkeur boven Gijs Smal. Lang niet alles ging verkeerd, maar bij de 1-0 speelde hij een wat ongelukkige rol, toen hij de bal na een corner tegen zich aan kreeg en niet in staat was om de bal weg te werken. David López scoorde vervolgens. Na een uur kreeg Bueno geel na een harde overtreding.

Imago

Quinten Timber: 8

Timber was met name in de eerste helft erg belangrijk voor Feyenoord. Buiten het feit dat hij geen grote fouten maakte, was de middenvelder ook verantwoordelijk voor twee belangrijke onderscheppingen. Uit de eerste ontstond de 1-2, en enkele minuten later kreeg Feyenoord een penalty na een goede onderschepping van Timber. Ueda benutte het buitenkansje echter niet.

Hwang In-beom: 7

Hwang maakt sinds zijn debuut een goede indruk tegen Feyenoord. Ook tegen Girona speelde hij prima, door rust te brengen op het middenveld. In de tweede helft was de Zuid-Koreaan wel verantwoordelijk voor een paar overtredingen, soms op onhandige plekken.

Antoni Milambo: 7,5

Feyenoord was twee keer trefzeker dankzij een eigen doelpunt, maar het enige andere doelpunt kwam op naam van Milambo. Daarnaast was de middenvelder vlak voor rust belangrijk met een goede pass op Igor Paixão, maar uiteindelijk wist de Braziliaan niet te scoren.

Imago

Ibrahim Osman: 6,5

Met name in de eerste helft werd de rechtsbuiten regelmatig gezocht, maar hij was niet altijd even succesvol in zijn acties. Vlak na rust stelde hij na een goede actie Ayase Ueda in staat om te scoren, maar de Japanner verprutste de kans. Na een uur werd Osman vervangen door Ramiz Zerrouki.

Ayase Ueda: 4

De Japanner kreeg tegen Girona opnieuw de kans om zich te bewijzen nu Santiago Gimenez geblesseerd is. Hij slaagde daar echter allerminst in. Ueda liet een aantal aardige mogelijkheden onbenut, leed veelvuldig balverlies en miste tot overmaat van ramp een penalty. In de zeventigste minuut werd hij uit zijn lijden verlost en vervangen door Julián Carranza.

Imago

Igor Paixão: 7

Paixão speelde een prima wedstrijd tegen Girona. Zo stond de Braziliaan aan de basis van zowel de 1-1 als de 1-2. Wel was hij bij vlagen enigszins onzichtbaar.