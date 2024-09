Quincy Promes wil hoger beroep in Nederland bijwonen op één voorwaarde

Quincy Promes komt niet naar Nederland voor het hoger beroep als hij het risico loopt te worden gearresteerd. Dat laat zijn advocaat Robert Malewicz vrijdag weten tijdens een inleidende zitting bij het hof in Amsterdam. Het kamp-Promes heeft hoger beroep aangetekend tegen de straffen die zijn opgelegd wegens drugssmokkel en mishandeling van de neef van Promes.

De vleugelaanvaller van Dubai United werd in februari door de rechtbank van Amsterdam veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Dit vanwege vermeende betrokkenheid bij de smokkel van in totaal 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen.

Voor de mishandeling van zijn neef op een bedrijfsfeestje in 2020 hoorde Promes, die messteken zou hebben uitgedeeld, een celstraf van anderhalf jaar. In het hoger beroep dat momenteel dient wordt beide strafzaken samengevoegd.

Malewicz benadrukt dat Promes 'in eerste instantie' bereid is om naar Nederland te komen voor het hoger beroep, en om eventueel inhoudelijk te reageren op de diverse beschuldigingen. Maar vanwege een zogeheten bevel gevangenneming dat door de rechtbank in Amsterdam is afgegeven voor beide strafzaken, gaat Promes de cel in zodra hij Dubai verlaat.

Volgens Malewicz staat Promes hierdoor voor een dilemma. De buitenspeler wil gewoon blijven voetballen en 'dat verenigt zich niet met een lange periode van detentie', zo tekent een verslaggever van het Algemeen Dagblad vrijdag op in de rechtbank van Amsterdam.

Er loopt overigens ook nog een zaak tegen Promes in Dubai, vanwege een 'lokale overtreding'. Het Openbaar Ministerie in Nederland verwacht dat deze zaak later dit kalenderjaar zal worden behandeld, mogelijk in november. Nederland heeft Dubai daarnaast gevraagd om uitlevering van Promes vanwege de drugszaak. Dat proces is nog niet afgerond.

Het advocatenteam van Promes is ondertussen druk bezig met de verdediging. Malewicz wil onder meer de zus van Promes, zijn neef en een derde getuige van het steekincident oproepen voor een getuigenverhoor. Het hof in Amsterdam komt op 3 oktober met een uitspraak.