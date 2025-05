'Toen Ajax mij wegstuurde, wilde ik serieus stoppen met voetballen'

Quincy Promes wilde stoppen met voetballen toen hij bij Ajax werd weggestuurd, zo heeft hij onthuld in de podcast SAY LESS. De aanvaller van Dubai United.



“Toen Ajax mij eruit gooide was ik zestien. Ik wilde toen stoppen met voetballen… Mijn vrienden uit de buurt zeiden ook: ‘Kom gewoon met ons mee, je hebt gefaald.’”



Nadat Promes vanwege gedragsproblemen werd weggestuurd bij Ajax, kwam hij in de jeugdopleiding van HFC Haarlem terecht. “Mensen zagen dat als falen en probeerden me naar beneden te halen. Zo is Amsterdam. Niet veel mensen waar ik vroeger mee omging hebben het uit gemaakt.”



“Ik was voetbal helemaal zat op dat punt”, vervolgt Promes. “Ik begreep niet waarom ze me hadden weggestuurd bij Ajax, maar mijn moeder zei dat ik mijn hoofd omhoog moest houden.”



“Ze zei me altijd al dat ik me erop moest voorbereiden dat het op een dag voorbij zou kunnen zijn”, gaat Promes verder. “Ik zat in de auto naar huis en wilde stoppen. Ze zei dat ik een droom had en niet moest opgeven.”



Uiteindelijk keerde Promes in de zomer van 2019 terug bij Ajax. Hij maakte de stap van Sevilla naar Ajax. Onder voormalig-trainer Erik ten Hag speelde de Amsterdammer 53 wedstrijden en scoorde hij 22 keer en gaf hij vijf assists.



Promes voetbalt momenteel bij United FC dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. De buitenspeler speelde tot nu toe achttien wedstrijden voor de club en maakte dertien doelpunten.