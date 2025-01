‘Quincy Promes mag op korte termijn VAE verlaten’

Quincy Promes mag volgens Russische media de Verenigde Arabische Emiraten snel verlaten. De aanvaller mag sinds een jaar het land niet verlaten, maar daar komt binnenkort naar alle waarschijnlijkheid verandering in.

Promes mag sinds februari 2024 de Golfstaat niet verlaten. De Nederlander was met Spartak Moskou op trainingskamp in Dubai, maar werd op het vliegveld voor zijn terugvlucht aangehouden. Reden zou zijn dat Promes schade zou hebben veroorzaakt bij een aanrijding en vervolgens zou zijn doorgereden.

Nederland diende vervolgens een uitleveringsverzoek in voor Promes, die in Nederland twee gevangenisstraffen opgelegd kreeg: 1,5 jaar voor het steken van zijn neef en 6 jaar voor betrokkenheid bij cocaïnehandel.

In maart werd de oud-Ajacied gearresteerd in Dubai en zat hij korte tijd vast. Hoewel hij daarna werd vrijgelaten, mag hij het land nog steeds niet verlaten in afwachting van de behandeling van het uitleveringsverzoek.

De Russische sportkrant Sport Express, bekend om haar goede connecties bij Spartak Moskou, meldt nu dat er eind deze maand een hoorzitting plaatsvindt over de situatie van Promes. Volgens de krant is de kans groot dat de voetballer toestemming krijgt om het land te verlaten.

De voormalig Oranje-international komt sinds deze zomer uit voor FC United in Dubai, dat op het tweede niveau actief is. In de Russische media wordt inmiddels volop gespeculeerd over een mogelijke rentree van Promes bij Spartak Moskou.