Quincy Promes geeft met veelzeggende reactie op Instagram duidelijk signaal af

Quincy Promes heeft met een emoji gereageerd op het bericht dat hij vastzit in de Verenigde Arabische Emiraten op verdenking van betrokkenheid bij een verkeersongeluk. De aanvaller reageert onder een post van The Shade Room, dat schrijft over het vastzitten van Promes.

Woorden gebruikt Promes niet in zijn reactie. Wel plaatst hij in de reacties een emoji van een pet. Die emoji, ook wel bekend als 'capping', wordt gebruikt om aan te geven dat iemand liegt of een bericht niet klopt.

De reactie van Promes.

The Shade Room beschrijft hoe Promes is gearresteerd vanwege 'een lokale overtreding' in de VAE, en dat zijn vastzitten in dat land niets te maken heeft met zijn eerdere veroordelingen in Nederland. Russische media meldden dat Promes wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk in Dubai.

Daarnaast zou hij daarna zijn gevlucht van de locatie van dat ongeval, al schrijft The Shade Room daar niet specifiek over. Wel schrijft het medium over zijn veroordeling in Nederland voor zijn betrokkenheid bij de invoer van ruim 1.350 kilo cocaïne en het neersteken van een neef.

De pet-emoji, die ook door iemand anders geplaatst zou kunnen zijn, mag opmerkelijk genoemd worden. Eerder op vrijdag liet zijn werkgever Spartak Moskou zich uit over de situatie rondom zijn aanvaller. De club bevestigde dat Promes vastzit in de VAE.

"Promes zal de wedstrijd tegen Zenit missen. De voetballer is nog steeds in VAE. De club onderhoudt contact met hem en verschaft de benodigde assistentie om de omstandigheden op te lossen, waardoor het hem niet was toegestaan om op tijd naar Sint-Petersburg te vliegen."

"Gezien het feit dat Promes om persoonlijke redenen niet deel zal nemen aan de wedstrijd, zal de club disciplinaire maatregelen tegen hem nemen bij zijn terugkeer in Rusland."

Het is onbekend of Promes' pet-emoji gericht is op de hele post van The Shade Room of op een specifiek detail in de berichtgeving van het medium, dat 29 miljoen volgers heeft.

Eerder op de dag werd bekend dat Nederland in gesprek is met de Verenigde Arabische Emiraten over de uitlevering van Promes. De 32-jarige Amsterdammer wacht voor bovengenoemde daden een jarenlange celstraf bij terugkomst in Nederland.

