Quincy Promes duikt ondanks 'huisarrest’ met vriendin nachtclub van Dubai in

Quincy Promes is weer op vrije voeten in Dubai. De aanvaller van Spartak Moskou zou ‘huisarrest’ hebben, maar een paar uur na het nieuws dat hij nog minstens een week moet blijven, stond hij alweer in een nachtclub te dansen met zijn vriendin DreamDoll.

Promes werd op 29 februari aangehouden op het vliegveld van Dubai. Hij werd geweigerd bij de grenscontrole. De aanvaller van Spartak Moskou verbleef afgelopen maand in de Verenigde Arabische Emiraten, onder meer vanwege het trainingskamp dat zijn club afwerkte.

Promes zou betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval in Dubai, waarna hij gevlucht zou zijn. Daarmee werd al bevestigd dat de aanhouding van de aanvaller losstaat van zijn veroordelingen in Nederland. Dinsdag zou het proces van Promes in de Verenigde Arabische Emiraten plaatsvinden, maar dit is met een week uitgesteld.

De aanvaller zou volgens Russische bronnen niet meer in een cel verblijven, maar door de lokale autoriteiten onder huisarrest zijn geplaatst.

Ondanks zijn ‘huisarrest’ zijn er alweer beelden van een feestende Promes in Dubai samen met zijn nieuwe vriendin, Tabata Robertson, beter bekend als DreamDoll opgedoken. De vrouw postte donderdag een video waarin zij beiden in een nachtclub aan het feesten zijn.

Robertson is een bekend figuur in de rapscene. De 31-jarige in New York geboren rapper heeft ruim vijf miljoen volgers op Instagram.

Promes moet in Nederland nog in totaal 7,5 jaar gevangenisstraf uitzitten. Onlangs werd bekend dat de buitenspeler van Spartak Moskou veroordeeld werd tot zes jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij de invoer van ruim 1.350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Promes kreeg in juni 2023 bovendien al 1,5 jaar celstraf voor het neersteken van een neef tijdens een familiefeest in Abcoude.





