Quilindschy Hartman heeft in de zomer van 2023 geprobeerd om Ricardo Pepi naar Feyenoord te krijgen, zo onthult hij in gesprek met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters. De linksback had contact met de huidige spits van PSV, die uiteindelijk dus besloot om naar Eindhoven te gaan.

Pepi maakte in het seizoen 2022/23 voor het eerst furore in de Eredivisie. De Amerikaan werd door FC Groningen gehuurd van FC Augsburg en was in Nederland goed voor dertien doelpunten en drie assists. Dat leverde hem een mooie transfer op naar PSV.

Als het aan Hartman had gelegen, was dat anders gelopen. De Feyenoorder zegt op het Life After Football-event zelfs gepraat te hebben met Pepi. “Ik vind Pepi altijd wel goed”, antwoordt Hartman op de vraag wie de meest onderschatte speler in de Eredivisie is.

“Hij krijgt best weinig minuten, maar hij scoort eigenlijk altijd”, gaat Hartman verder. “Ik zou willen dat hij bij Feyenoord speelde. Ik vind hem echt een goede speler.” Hartman onthult daarna contact te hebben gehad met Pepi, voordat hij besloot de overstap te maken naar PSV.

“Ik vroeg hem toen al of hij naar Feyenoord kwam, maar dat bleek uiteindelijk helaas niet haalbaar”, lacht Hartman, die ziet dat de Rotterdammers goed een extra spits hadden kunnen gebruiken. “Zeker op die positie hebben we een aantal blessures, dus we hadden hem er goed bij kunnen hebben, ja.”

Ondertussen maakt Pepi indruk bij PSV. De spits is de laatste weken aardig op dreef en geniet zelfs belangstelling van meerdere buitenlandse clubs, zo meldde Fabrizio Romano dinsdag.

Dit seizoen staat de teller voor Pepi voorlopig op zeven treffers in alle competities. Luuk de Jong blijft echter de eerste keus in de spitspositie bij PSV, waarbij Pepi het onder Peter Bosz vooral moet doen met invalbeurten.