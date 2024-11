Pusic leidt Shakhtar Donetsk naar eerste Champions League-zege

Shakhtar Donetsk heeft woensdagavond zijn eerste Champions League-zege van het seizoen geboekt. Trainer Marino Pusic zag zijn ploeg tegen Young Boys terugkomen van een 0-1 achterstand: 2-1. In de Veltins Arena in Gelsenkirchen werd de openingstreffer van Kastriot Imeri snel ongedaan gemaakt door Oleksandr Zubkov. Met een fraaie knal zorgde Georgiy Sudakov voor de 2-1. De Oekraïners stijgen naar de 26ste plaats, terwijl het nog puntloze Young Boys op basis van doelsaldo één na laatste staat, vlak voor Slovan Bratislava.

In de opstelling van Shakhtar was de naam van ex-Ajacied niet terug te vinden op het startformulier. De Burkinees werd door Pusic op de bank geposteerd en moest toezien dat Eguinaldo aan de aftrap verscheen. Young Boys, dat te maken heeft met een waslijst aan blessures, wist in zijn eerste drie duels niet tot scoren te komen. Daar moest het spitsenkoppel Imeri - Silvère Ganvoula verandering in brengen.

Shakhtar claimde al binnen enkele minuten een strafschop, nadat Young Boys-verdediger Lewin Blum de bal tegen zijn arm kreeg. Arbiter Orel Grinfeld oordeelde echter dat er geen sprake was van strafbaar hands. Eguinaldo deed het netje enkele minuten later bollen, al werd vrij snel duidelijk dat er sprake was van buitenspel.

Na een uiterst slordige fout in de opbouw bij Young Boys kreeg Shakhtar vrije doortocht richting doel. Eguinaldo probeerde de verre hoek te vinden, maar kwam niet voorbij doelman Marvin Keller, die zich uitstekend breed maakte. Zodoende nog geen eerste Champions League-treffer voor de twintigjarige Braziliaan, die in de zomer van 2023 overkwam van Vasco da Gama.

Vrijwel uit het niets sloegen de Zwitsers toe. Een fout in de opbouw van Artem Bondarenko werd genadeloos afgestraft door Imeri, die Shakhtar-doelman Dmytro Riznyk verschalkte met een schot door het midden: 0-1. De voorsprong bleef enkele minuten staan. Net op het moment dat Young Boys even met tien man stond, vond Sudakov de ongedekte Zubkov voor het doel staan: 1-1.

Shakhtar was de bovenliggende partij en wist nog voor rust de voorsprong te grijpen. Eguinaldo ging een combinatie aan met Sudakov, die langs enkele Zwitsers slalomde en vanaf randje zestien met een hard, laag schot de verre hoek vond: 2-1.

Shakhtar bleef ook in de tweede helft domineren, al bleven de bezoekers regelmatig gevaarlijk via met name counteraanvallen. Shakhtar verdedigde bovendien regelmatig slordig uit, wat de ploeg uit Bern het nodige vertrouwen in een goede afloop gaf.

Gelukkig voor Shakhtar ontbeerde het bij de bezoekers aan de benodigde kwaliteit om nog tot een resultaat te komen. Dat had ook te maken met centrumverdediger Valeriy Bondar, die geen krimp gaf en meerdere aanvallen onschadelijk maakte.