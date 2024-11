Pusic keihard voor Pedrinho na rode kaart en dramatische slotfase Shakhtar Donetsk

Marino Pusic baalt flink van de rode kaart voor Pedrinho, op het moment dat Shakhtar Donetsk met 0-2 leidde op bezoek bij PSV. In een doldwaze slotfase wist de thuisclub drie keer te scoren en alsnog de winst binnen te slepen. Pusic is aan de andere kant trots op zijn spelers, daar PSV lange tijd weinig in te brengen had tegen Shakhtar.

''Een zwaar domme rode kaart'', is Pusic na afloop bij Ziggo Sport duidelijk in zijn mening over de weggestuurde Pedrinho. ''Boos is zacht uitgedrukt, dat kan ik je vertellen. Op dat moment moet je wel weten waar je mee bezig bent. Je controleert de wedstrijd en speelt gewoon hartstikke goed. En dan had ik het nog willen zien, als het elf tegen elf was gebleven.''

''Maar goed, dat is ook onderdeel van voetbal. Intelligentie is ook onderdeel van voetbal, en dat hadden wij op dat moment niet'', geeft Pusic nogmaals aan niet blij te zijn met de keiharde charge van Pedrinho op Bakayoko, wat de Braziliaan op rood kwam te staan.

''Het is doodzonde, want we waren op weg om hier te winnen. Maar dat ene moment heeft alles veranderd'', verzucht de verliezende trainer van Shakhtar. ''Ik moest eerst de woede in de kleedkamer opzij zetten, voordat ik trots kon zijn. Uiteraard ben ik trots, want wat we hier vanavond hebben laten zien was gewoon erg goed.''

''We hebben de wedstrijd gecontroleerd. Dan is het voor een sportman vrij onacceptabel dat dit soort dingen gebeuren. Natuurlijk kan het gebeuren, maar dat mag niet op dit niveau. Het is inherent aan de jeugdigheid en onervarenheid van in dit geval Pedrinho. Maar als dat wegzakt, ben ik trots op hoe deze gasten zich hier gepresenteerd hebben, en hoe ze gespeeld en gestreden hebben. Chapeau voor mijn team'', deelt Pusic ook complimenten uit.

''Ik begrijp zijn emotie. Want hij voelt dat Shakhtar onrecht aangedaan is, want ze verdienden om te winnen'', analyseert Theo Janssen de woorden van Pusic. ''Die rode kaart is het breekpunt, dat geeft hij ook toe.

''Alleen vind ik hem wel keihard voor die speler (Pedrinho, red.). Hij neemt de bal verkeerd aan en wil zichzelf herstellen. Hij glijdt uit, komt daardoor te laat en maakt een overtreding. Die jongen baalt daar net zoveel van als zijn trainer, dus ik vind het een beetje overdreven'', aldus de voormalig middenvelder.