PSV'er pakt vliegtuig naar Engeland om miljoenentransfer af te ronden

Jason van Duiven staat op het punt om de overstap te maken naar de City Football Group. De aanvaller van PSV is volgens het Eindhovens Dagblad naar Engeland gevlogen om de deal af te ronden.

In het meest gunstige scenario houdt PSV, inclusief bonussen, zo'n drie miljoen euro over aan de transfer. De Eindhovenaren hebben groen licht gegeven aan de aanvaller om zijn transfer af te ronden.

De in Almelo geboren Van Duiven wordt in Manchester medisch gekeurd, waarna er een meerjarig contract klaarligt. De aanvaller wordt vervolgens gestald bij het Belgische Lommel SK, dat tot de City Football Group behoort.

De kansen van Van Duiven bij PSV zijn beperkt. De tiener heeft Luuk de Jong, Ricardo Pepi en Jesper Uneken voor zich in de pikorde en dus kiest hij eieren voor zijn geld.

Van Duiven speelde het afgelopen half jaar op huurbasis voor Almere City. In 326 minuten, verdeeld over 14 optredens, kwam de spits niet tot scoren. Namens Jong PSV was hij eerder goed voor 21 doelpunten en 4 assists in 48 competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

De spits stond altijd te boek als een van de grootste aanvallende talenten in de jeugdopleiding van PSV, maar gaat zich dus spoedig bij de City Football Group voegen. Bij promovendus Lommel moet Van Duiven vlieguren maken op het hoogste niveau van België.