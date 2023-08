PSV'er lijkt naar Heracles te vertrekken om Eredivisie-ervaring op te doen

Donderdag, 10 augustus 2023 om 16:51 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:43

Jason van Duiven staat in de concrete belangstelling van Heracles Almelo. Dat meldt het Eindhovens Dagblad donderdagmiddag. De promovendus hoopt de achttienjarige spits voor één seizoen te huren van PSV. Heracles is overigens niet de enige club die belangstelling heeft voor Van Duiven: NEC zou hem zelfs definitief willen overnemen.

Het lijkt erop dat Van Duiven bij PSV maar op weinig speeltijd kan rekenen. Luuk de Jong lijkt vooralsnog de eerste spits te zijn van de Eindhovenaren, terwijl ook Ricardo Pepi en Yorbe Vertessen nog boven het talent in de pikorde lijken te staan. Eind juli werd daarom al bekend dat Van Duiven zich voorlopig op Jong PSV lijkt te moeten richten. Toch liet hij zich in de voorbereiding ook in het eerste elftal zien: zo was hij trefzeker in het oefenduel met FC Eindhoven (3-0 winst).

Van Duiven zou nog altijd hopen op een doorbraak in het eerste bij PSV, maar lijkt ook te beseffen dat hij daarvoor de tijd moet nemen. Daarom wordt Eredivisie-ervaring bij een andere club opdoen als realistische optie gezien, om vervolgens weer terug te keren bij PSV. De club uit Eindhoven wil Van Duiven volgens het Eindhovens Dagblad 'absoluut niet verkopen', waardoor een verhuur voor beide partijen het beste lijkt.

NEC zou Van Duiven dus definitief willen overnemen, maar gezien het feit dat een verhuur meer voor de hand ligt, is Heracles de meest realistische optie. Bovendien is Van Duiven geboren en getogen in Almelo. Namens Jong PSV was hij afgelopen seizoen goed voor 15 treffers en 3 assists in 34 Keuken Kampioen Divisie-duels. Zijn officiële debuut in het eerste elftal van PSV maakte hij nog niet.