'PSV'er Bakayoko schopte geen deuk in een pakje boter in duels met Dortmund'

Door de 2-0 nederlaag in het Signal Iduna Park in Dortmund is PSV klaar in de Champions League. De Eindhovenaren wisten over twee duels niet af te rekenen met Borussia Dortmund en strandden in de achtste finale. Toch wist PSV in Europees verband dit seizoen een goede indruk achter te laten. Maarten Wijffels maakt in het Algemeen Dagblad de balans op.

De formatie van Peter Bosz kwam woensdagavond al snel op achterstand. Een schot van Jadon Sancho bleek Walter Benítez te machtig: 1-0. Vlak voor tijd kreeg Luuk de Jong een uitstekende kans om gelijk te maken, maar de poging van de spits ging over het Dortmund-doel. Na knullig balverlies van invaller Isaac Babadi kon Marco Reus daarna het tweeluik in het slot gooien: 2-0.

Hoewel PSV in de wedstrijden tegen Dortmund slechts één keer doel trof, was het over twee duels niet per se de mindere. "Zo’n campagne was het alles bij elkaar ook wel; één die niet makkelijk te vatten is onder één noemer", schrijft Wijffels.

"PSV, dat was bij de start hard onderuit gaan tegen Arsenal in Londen: 4-0. Om niet meer te verliezen in zes van de zeven CL-duels daarna." De Eindhovenaren eindigden op de tweede plek in een poule met Arsenal, Sevilla en RC Lens.

De journalist licht één speler uit die in de achtste finale van het miljardenbal maar weinig wist te imponeren. "Johan Bakayoko, een jongen van 20 jaar die prachtig scoorde in Lens met een krulschot à la Arjen Robben en thuis tegen de Fransen de assist gaf bij de winnende 1-0. Maar vervolgens schopte hij geen deuk in een pakje boter in twee achtste finaleduels met Dortmund."

Bosz koos er in Dortmund voor om te starten met Malik Tillman als linksbuiten. De Amerikaan vocht duels uit met Niklas Süle, die bij afwezigheid van Julian Ryerson als rechtsback geposteerd stond. Die keuze van Bosz pakte niet geweldig uit en in de rust besloot de oefenmeester Hirving Lozano te brengen voor Guus Til. De Mexicaan werd de nieuwe tegenstander van Süle en Tillman verschoof naar het middenveld.

Wijffels merkte ook op dat PSV niet optimaal gebruik maakte van het gebrek aan wendbaarheid bij de Duitse gelegenheidsrechtsachter. "PSV is ook: weten dat Niklas Süle totaal niet wendbaar is als rechtsback, maar zo’n man pas na rust steeds opzoeken en bestoken."

