Bakayoko lijkt Cristiano Ronaldo te imiteren na vroege 1-0 PSV tegen AZ

Johan Bakayoko tekende zaterdag in de beginfase voor de 1-0 van PSV tegen AZ. De vleugelaanvaller ging daarna op zijn hurken zitten en keek al denkend en met een glimlach in de camera. Bakayoko lijkt daarmee het bijzondere juichen van Cristiano Ronaldo te imiteren uit zijn tijd als speler van Real Madrid.

Bakayoko schoot bij de eerste paal de openingstreffer binnen en zocht daarna de camera op. De buitenspeler zat op zijn hurken en hield zijn hand onder zijn kin, om zo aan te geven dat hij aan het nadenken was. Het is de eerste keer dat Bakayoko op een dergelijke manier juicht overigens.

Het juichen van Bakayoko tegen AZ lijkt sterk op de manier waarop Ronaldo in 2016 een doelpunt vierde nadat hij had gescoord namens Real tegen aartsrivaal Atlético Madrid. CR7 keek destijds, ook gehurkt, met een serieus gezicht de camera in.

Johan Bakayoko zet PSV binnen tien minuten op voorsprong tegen AZ! ?#psvaz — ESPN NL (@ESPNnl) April 6, 2024

Het juichen van Ronaldo in de Madrileense derby had klaarblijkelijk te maken met 'De Denker', een standbeeld van Auguste Rodin. Het zorgde destijds voor het nodige hoongelach richting Ronaldo, die in diverse memes voorbijkwam. Zo werd hij onder meer afgebeeld terwijl hij op het toilet zat en in een duel met een sumoworstelaar.

Ronaldo vierde nadien nooit meer op een dergelijke manier een doelpunt. De inmiddels 39-jarige aanvaller van Al-Nassr maakt meestal een sprongetje in de lucht, om daarna hard 'siuuuu' te roepen.

De manier van juichen van Ronaldo in 2016.

PSV op stoom

PSV kent vooralsnog geen enkel probleem met AZ, dat zaterdag nog met 5-0 verloor van Heracles Almelo. De Jong tekende halverwege de eerste helft voor de 2-0, zijn eerste Eredivisie-goal sinds eind februari.