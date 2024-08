PSV zocht contact met verdediger die vorig jaar nog voor de club speelde

PSV heeft contact gehad met Patrick van Aanholt om de selectie te versterken. De linksachter werd vorig jaar gehuurd door de Eindhovenaren, en is door personele problemen op de backpositie opnieuw in beeld om de ploeg van trainer Peter Bosz te versterken. Dat schrijft De Telegraaf.

De defensie van PSV zal deze zomer aan de nodige veranderingen onderhevig zijn. André Ramalho en Shurandy Sambo verlieten de club al transfervrij en Jordan Teze lijkt hard op weg naar AS Monaco.

Van Aanholt is na zijn verhuurperiode bij PSV transfervrij. Zijn contract bij Galatasaray werd niet verlengd en dus zit de negentienvoudig Oranje-international momenteel zonder club. Mogelijk biedt PSV weer uitkomst.

Sergiño Dest, de eerste linksback, ligt nog maanden in de ziekenboeg, terwijl ook zijn stand-in Mauro Júnior sukkelt met blessures. "PSV wil een linksback aan de selectie toevoegen in afwachting van het herstel van Dest, omdat zijn vervanger Mauro Junior blessuregevoelig is gebleken", schrijft journalist Jeroen Kapteijns van de ochtendkrant dan ook.

"Daarvoor is inmiddels ook weer de naam van Van Aanholt gevallen. PSV heeft contact gehad met Van Aanholt om te kijken of er mogelijkheden zijn om opnieuw met elkaar in zee te gaan", weet de journalist.

Naast de linkerflank dient ook het centrum van de defensie nog versterkt te worden. Sepp van den Berg is nadrukkelijk in beeld, maar Liverpool en PSV steggelen nog behoorlijk over de transfersom. Met het vermoedelijke vertrek van Teze krijgt technisch directeur Earnest Stewart bovendien een belangrijke nieuwe taak: het aanschaffen van een rechtervleugelverdediger.

"En dan is er in de defensie nog een los eindje, omdat ook Olivier Boscagli, een van de sleutelspelers in het succes van vorig seizoen, nog maar één jaar onder contract staat", aldus Kapteijns.