PSV ziet talent binnenkort vertrekken maar toucheert wel enkele tonnen

Samuel Gomez van Hoogen verlaat PSV na dit seizoen, meldt het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige centrumverdediger heeft een voorstel om zijn contract te verlengen in Eindhoven in de wind geslagen. De Belgische verdediger is sinds 2017 verbonden aan PSV.

Gomez van Hoogen maakte eerder dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van PSV, in de bekerwedstrijd tegen Koninklijke HFC. De centrale verdediger kreeg die beloning van Peter Bosz na een reeks sterke optredens in Jong PSV.

De jonge Belg sprak in de afgelopen weken met PSV over een nieuw contract en kreeg ook een aanbieding voorgeschoteld van de clubleiding. Een akkoord bleef uit en Gomez van Hoogen is tot de conclusie gekomen dat hij beter elders zijn loopbaan kan voortzetten.

Volgens het ED is er met name vanuit België volop belangstelling voor de speler die veertien keer uitkwam voor Jong PSV. Gomez van Hoogen kwam voor die tijd uit in het Onder 19-elftal van de Eindhovenaren.

Voor PSV ligt een bedrag van omgerekend 300.000 euro in het verschiet bij een daadwerkelijk vertrek van Gomez van Hoogen. Dit heeft alles te maken met de regels van de FIFA omtrent de internationale opleidingsvergoeding.

Gomez van Hoogen is jeugdinternational, want hij speelde reeds wedstrijden in de Onder 18 en Onder 19-teams van België.

De jonge PSV'er had ook voor Oranje kunnen kiezen, daar hij een Nederlandse moeder heeft. Desondanks opteerde hij voor een interlandloopbaan bij de Rode Duivels.