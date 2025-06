PSV ziet mogelijke opvolger van Olivier Boscagli in Zweden rondlopen

Abdoulaye Faye is in beeld bij PSV, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink donderdag op X. De twintigjarige verdediger staat momenteel onder contract bij BK Häcken in Zweden.

De linksbenige Faye is net als transfertarget en leeftijdsgenoot Nobel Mendy (Real Betis) geboren in Senegal. In de zomer van 2023 pikte Häcken de 1,91 meter lange mandekker op bij Diambars FC.

Faye werd een half jaar gestald bij Örgryte, op het tweede niveau van Zweden. Inmiddels staat hij op elf officiële wedstrijden in dienst van Häcken.

PSV heeft zich nog niet gemeld bij Häcken. Wel volgt de Eindhovense landskampioen Faye op de voet.

Faye ligt bij Häcken nog tot december 2026 vast. Transfermarkt taxeert de linkspoot op zo’n 450.000 euro.

Mendy

Het is overigens nog maar de vraag of Mendy naar PSV komt. Elfrink kwam eerder op de donderdag met een update over de linksback.

Mendy heeft om in Nederland te kunnen spelen een werkvergunning van de IND nodig. Elfrink benadrukt dat het niet gegarandeerd is dat de vleugelverdediger hiervoor in aanmerking komt bij een eventuele transfer.