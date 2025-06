'PSV heeft interesse in aanvaller die al 46 doelpunten maakte in Nederland'

Genoa en PSV hebben interesse in Jesper Karlsson (26), zo beweert Gianluca Di Marzio. Volgens diverse Nederlandse journalisten is deze belangstelling momenteel nog niet concreet.

Di Marzio is een gerenommeerde transferjournalist in Italië. Hij schrijft woensdagavond dat onder meer PSV interesse heeft in Karlsson, die namens AZ liefst 46 keer scoorde.

De veertienvoudig international van Zweden speelde het afgelopen half jaar op huurbasis voor US Lecce. Deze zomer keert Karlsson terug naar Bologna.

Daar ligt de voormalig sterspeler van AZ nog tot medio 2028 vast. Transfermarkt taxeert Karlsson op slechts 4 miljoen euro.

Twee jaar geleden ontving AZ nog ruim 11 miljoen euro voor de buitenspeler. In Italië weet Karlsson nog niet te overtuigen, waardoor hij mogelijk voor een laag bedrag op te pikken is.

Nederlandse media

De Nederlandse transferjournalist Mounir Boualin meldde zich vlak na de berichtgeving vanuit Italië op X. “Volgens mijn informatie is PSV niet concreet geïnteresseerd in de buitenspeler. Hij zou wel op een schaduwlijst staan, maar meer dan dat is het niet.”

Ook clubwatcher Rik Elfrink reageert donderdag via X. "De naam van Jesper Karlsson duikt in Italië op als PSV-target, maar de voormalig AZ-aanvaller heeft de voorbije 2 jaar weinig gespeeld voor zijn clubs."

“Voorts zijn tijdens zijn wedstrijdminuten niet al te veel potten gebroken. Dit is derhalve geen beoogde opvolger van Noa Lang”, aldus Elfrink.