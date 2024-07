PSV wint de strijd van ‘tal van topclubs’ en bindt toptalent Tygo Land tot medio 2029: ‘Dit kan niet beter’

Tygo Land heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij PSV, zo bevestigt de club na eerdere berichtgeving van Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

De achttienjarige Land staat bekend als een van de grootste talenten op de Nederlandse velden en werd door Voetbal International nog bestempeld als het grootste talent uit de Keuken Kampioen Divisie vorig seizoen.

"Ik zit hier super trots", vertelt een stralende Land voor de camera van PSV TV. "Heel blij ook. Het is inderdaad een heel mooi jaar geweest. Om het nieuwe jaar zo te beginnen... Kan niet beter, zou ik zeggen."

PSV zal Land ook komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie laten opdraven, maar tevens is het de bedoeling dat de centrale middenvelder vaker zijn opwachting gaat maken in het eerste elftal van trainer Peter Bosz.

Land, die zijn tot medio 2025 lopende contract met vier seizoenen heeft verlengd, deed tot op heden driemaal mee in de Eredivisie. In de Keuken Kampioen Divisie staat de teller op 26 optredens, 4 goals en 5 assists.

De rechtspoot uit Peize stond in de belangstelling van niet bij naam genoemde ‘tal van topclubs’, maar ziet toekomst in Eindhoven en hoopt zich bij de regerend landskampioen verder te ontwikkelen. Land deed zaterdagmiddag nog zestig minuten mee in het oefenduel met Club Brugge.

Land maakte twee zomers geleden de overstap van sc Heerenveen naar PSV, dat zeven ton overmaakte naar Friesland. Ingewijden melden tegenover het Eindhovens Dagblad dat Land kiest voor een langer verblijf bij PSV omdat hij zich daar goed voelt en het vertrouwen voelt van de technische leiding en directie.

Land is tevens opgenomen in de selectie van spelers die de komende tijd in Duitsland op trainingskamp zullen gaan. Naast de bekende namen neemt Bosz ook de nodige talenten mee, zoals Fabian Merién (15), Michael Bresser (17) en Noah Fernández (16).

