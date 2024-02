PSV wil voor topper tegen uitgerekend Feyenoord duidelijkheid van Isaac Babadi

PSV wil deze week nog duidelijkheid krijgen van Isaac Babadi en zijn entourage over een eventuele contractverlenging, zo schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De achttienjarige middenvelder is al maanden onderwerp van gesprek bij PSV, dat het contract van het talent wil verlengen tot medio 2028. Tot dusver zonder resultaat, maar deze week lijkt er dan eindelijk duidelijkheid te komen. Er zijn voorzichtige signalen dat Babadi gaat verlengen, al kan daar nog geen definitieve uitsluitsel over worden gegeven.

Babadi stond afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle (1-7 winst) voor het eerst sinds 19 augustus weer eens in de basis bij PSV, nadat hij het seizoen stormachtig was begonnen. Mede door de zeer forse concurrentiestrijd op de 10-positie zakte Babadi ver weg in de pikorde. De Nijmegenaar ligt nu nog tot medio 2024 vast in het Philips Stadion en dreigt de club aanstaande zomer te verlaten.

Zaterdag maakte technisch directeur Earnest Stewart nog bekend dat PSV geen nieuwe aanbieding meer gaat voorleggen aan Babadi en zijn entourage. PSV heeft al twee keer een verbeterde aanbieding neergelegd bij het jeugdproduct, tot nu toe zonder resultaat. Kamp-Babadi heeft een tegenvoorstel neergelegd bij PSV, dat daar woensdag een besluit over neemt.

De twee managers van Babadi hebben bij andere clubs al geïnformeerd wat daar de sportieve en financiële mogelijkheden zijn. "PSV moet daar grotendeels in mee en volgens de entourage in ieder geval naar marktwaarde betalen, want anders zal de speler aan het eind van dit seizoen vertrekken uit Eindhoven", schrijft Elfrink.

Bekend is dat Feyenoord één van de gegadigden is om Babadi aan het einde van het seizoen transfervrij over te nemen. Uitgerekend Feyenoord is zondag de tegenstander van PSV in het Philips Stadion. De Rotterdammers, die tien punten achter koploper PSV staan, moeten winnen om nog enigszins kans te blijven houden op de landstitel.

Toch lijkt het erop dat Babadi PSV trouw zal blijven. Van concrete onderhandelingen van kamp-Babadi met Feyenoord is momenteel 'geenszins' sprake. Een bron rondom Babadi meldt tegenover het Eindhovens Dagblad dat het 'goedkomt' tussen PSV en Babadi, al kan en wil een van de spelersmakelaars dat niet bevestigen.

Van een deal is echter nog geen sprake. Allereerst omdat PSV de financiële verhoudingen binnen de selectie niet omver wil gooien. Daarnaast wil PSV dat Babadi graag voor de Eindhovenaren uitkomt. Ook kijkt trainer Peter Bosz naar de trainingsinzet van van de jongeling. Het zijn factoren die meespelen in beslissing van PSV, dat in ieder geval voor de topper van zondag duidelijk wil.

