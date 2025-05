PSV wil snel duidelijkheid van Luuk de Jong en hoopt op aanvaller uit de Serie A

PSV wil snel duidelijkheid van Luuk de Jong, wiens contract in het Philips Stadion over een maand afloopt. Dat schrijft clubwatcher Rik Elfrink woensdagochtend namens het Eindhovens Dagblad.

Technisch directeur Earnest Stewart heeft De Jong (34) een nieuw contract aangeboden, maar wacht nog altijd op een antwoord. “Wat PSV wil, is snelle duidelijkheid van Luuk de Jong”, begint Elfrink.

“Dat staat los van alle lof die er voor zijn hele carrière is. Een harde keuze is dat de club niet té lang op hem wil wachten en geen garanties meer kan geven dat hij eerste man is”, aldus Elfrink.

Elfrink schrijft dat insiders de kans fifty-fifty schatten dat De Jong blijft. “Bij Ivan Perisic liggen de kaarten gunstiger en lijkt de kans groot dat hij bijtekent, hoewel er nog geen garanties zijn.”

Verder houdt PSV rekening met een vertrek van zowel Johan Bakayoko als Noa Lang. Malik Tillman en Ismael Saibari wil Stewart niet kwijt.

Tchaouna

Zelf is PSV volgens Elfrink in de markt voor meerdere spelers. “Voorin is dat nog altijd de spits Loum Tchaouna van Lazio, die zowel in het centrum als aan de zijkanten kan spelen.”

Tchaouna is een 21-jarige jeugdinternational van Frankrijk. In Rome ligt de buitenspeler nog tot medio 2029 vast.