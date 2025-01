PSV wil Ricardo Pepi nog heel lang aan de club binden en komt met 'opvallend contractaanbod'

PSV wil Ricardo Pepi een flink verbeterd contract aanbieden en de onderhandelingen 'verlopen in goede harmonie', zo meldt Rik Elfrink dinsdag namens het Eindhovens Dagblad. De Amerikaanse spits kan nog veel langer in Eindhoven blijven.

Technisch directeur Earnest Stewart wil de 21-jarige spits absoluut niet verkopen en beloont de aanvalsleider graag voor zijn stormachtige ontwikkeling. "Zoals de kaarten nu liggen, lijkt het erop dat Pepi genegen is om op de aanbieding in te gaan", weet de clubwatcher.

Het huidige contract van de Amerikaans international loopt nog door tot medio 2028 en PSV wil dat contract openbreken en met twee jaar te verlengen. Zodoende zou Pepi tot 2030 verbonden blijven aan een dienstverband in het Philips Stadion.

Het aanblijven van Pepi zou voor PSV behoorlijk goed nieuws betekenen. Ondanks de relatief beperkte speeltijd - door de aanwezigheid van Luuk de Jong - scoorde de aanvaller in 23 optredens al 14 keer.

Met tien Eredivisie-treffers is hij halverwege de competitie gedeeld topscorer. "Stewart gelooft voor de volle honderd procent in het potentieel van Pepi en ziet in hem op termijn de eerste spits van PSV", pent Elfrink neer.

"Mede daarom is er nu een opvallend contractaanbod gekomen. In december was al duidelijk dat PSV dat wilde, maar nu is ook helder dat Pepi open staat voor een langer verblijf."

Daarmee heeft de aanvalsleider ook de interesse gewekt van enkele Europese topclubs. "Ondanks enkele biedingen van rond de twintig miljoen euro overweegt PSV op dit moment geen verkoop", besluit de clubwatcher.