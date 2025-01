PSV wil nog één speler kopen voor het sluiten van de transfermarkt

Peter Bosz wil nog een speler halen voordat de transfermarkt volgende week dinsdag sluit, zo gaf hij toe op de persconferentie daags voor het Champions League-duel met Liverpool. De trainer van PSV zag zowel Matteo Dams als Fredrik Oppegard vertrekken, waardoor er een vacature is gekomen op de linksbackpositie.

Op dit moment beschikken de Eindhovenaren over drie fitte vleugelverdedigers: Mauro Júnior, Rick Karsdorp en Richard Ledezma. Daarnaast is Sergiño Dest op de weg terug van een zware knieblessure, al is hij in de komende weken nog niet inzetbaar.

PSV lijkt de opvolger van de naar Saudi-Arabië vertrekkende Matteo Dams dicht bij huis te zoeken. Volgens Voetbal International staat ook Souffian El Karouani (FC Utrecht) hoog op het lijstje in Eindhoven, terwijl Fabrizio Romano eerder op de dinsdag onthulde dat Earnest Stewart ook Anass Salah-Eddine op het lijstje heeft staan.

Salah-Eddine is sinds februari 2024 officieel eigendom van Twente, dat 1 miljoen euro betaalde aan Ajax. Verdeeld over twee periodes staat de teller inmiddels op 51 officiële wedstrijden namens de Tukkers. Daarin was Salah-Eddine goed voor twee doelpunten en vijf assists.

Salah-Eddine genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij AZ en Ajax. Uiteindelijk speelde de linkspoot tien officiële wedstrijden in de Amsterdamse hoofdmacht.

Het Eindhovens Dagblad weet daaraan toe te voegen dat Nicola Zalewski al langer in beeld is, daar zijn contractsituatie interessant is en weinig aan spelen toekomt bij AS Roma. Nadeel is dat Zalewski door zijn aflopende contract bij andere clubs veel tekengeld kan innen als hij de overstap maakt.

Door de transfers van Oppegaard en Dams houdt PSV circa 10,5 miljoen euro over. Een deel van dat bedrag kan gebruikt worden om te herinvesteren. Bosz gaf aan dat hij tevreden is met zijn selectie als de gewenste back binnen is.