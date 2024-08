PSV voert gesprekken met transfervrije Rick Karsdorp

Rick Karsdorp is in beeld gekomen bij PSV, zo melden Marco Timmer (Voetbal International) en Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad). De rechtsback is transfervrij op te pikken nadat zijn contract bij AS Roma eerder op de dag werd ontbonden. Karsdorp voert al gesprekken met PSV.

Karsdorp speelde sinds 2017 voor Roma, maar aan de samenwerking kwam donderdag officieel een einde. De aanvallend ingestelde rechtsback werd niet ingeschreven voor de Serie A, en enkele dagen later bevestigde trainer Daniele De Rossi dat hij niet in zijn plannen voorkomt.

Karsdorp was aanvankelijk niet in beeld bij PSV, meldt Elfrink, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. De Eindhovenaren zijn zelfs al in gesprek met de 29-jarige Schoonhovenaar, die de opvolger moet worden van de naar AS Monaco vertrokken Jordan Teze. Karsdorp staat open voor een dienstverband bij PSV.

Alhoewel Karsdorp transfervrij is, is er wel enige haast geboden om hem te contracteren. Volgende week dinsdag is de deadline voor het indienen van de Champions League-selectie en de komst van Karsdorp moet daarvoor dus al rond zijn om hem mee te laten doen in het miljardenbal.

Karsdorp was sinds zijn komst naar Roma jarenlang basisspeler, al was hij geen onomstreden kracht. Onder José Mourinho, met wie hij een haat-liefdeverhouding had, wist Karsdorp de Conference League aan zijn palmares toe te voegen.

Turkse media linkten hem eerder aan Besiktas en Trabzonspor, maar Eindhoven lijkt zijn volgende bestemming te worden. Eerder op de dag nam Karsdorp afscheid van Roma. “Ik wil de Roma-fans bedanken voor deze intense seizoenen dat ik hier heb gespeeld. Ik heb altijd alles gegeven en mijn beide kinderen zijn geboren in Rome.Dat maakt me erg trots, vaarwel Roma!”

De Romeinen zelf richtten zich kort tot Karsdorp. “De club bedankt Rick voor zijn bijdrage en toewijding aan AS Roma en wenst hem en zijn familie een mooie toekomst op hun volgende bestemming.”