PSV heeft de eerste serieuze test van dit Eredivisie-seizoen zaterdagavond doorstaan. In Alkmaar wist de ploeg van Peter Bosz met 1-2 te winnen van AZ. Luuk de Jong en Noa Lang zorgden voor de Eindhovense doelpunten, terwijl Denso Kasius vlak voor tijd nog iets terugdeed. AZ speelde lang met tien man, door een vroege rode kaart voor David Møller Wolfe.

Aan de kant van AZ keerde Jordy Clasie terug van een hamstringblessure. PSV startte met onder meer Noa Lang en basisdebutant Rick Karsdorp, die de geschorste Matteo Dams verving. Voor Lang was het zijn eerste basisplaats sinds 24 augustus.

De Alkmaarders begonnen overtuigend aan de wedstrijd, maar na tien minuten kwam daar abrupt een einde aan. Møller Wolfe trok de doorgebroken Guus Til naar de grond, en werd bestraft met een rode kaart. AZ moest de wedstrijd derhalve afmaken met een man minder.

Vijf minuten later profiteerde PSV al van het overtal. Een voorzet van Rick Karsdorp werd door Til met het hoofd teruggelegd op De Jong, die zo van dichtbij uit de lucht de 0-1 kon maken.

Enkele minuten later leek PSV de score te verdubbelen via opnieuw De Jong, maar vanwege hands werd die treffer afgekeurd. In de 22ste minuut werd het via Lang alsnog 0-2, en opnieuw speelde Til daarbij een belangrijke rol.

De middenvelder zag zijn lage voorzet richting Ismael Saibari nog worden weggetikt door doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro, maar de afvallende bal werd binnengeschoten door Lang. Voor de aanvaller betekende het zijn eerste Eredivisie-goal sinds 30 september 2023.

PSV zat zo op rozen, en deed het in het restant van de eerste helft wat rustiger aan. Tegenvaller was wel het geblesseerd uitvallen van Jerdy Schouten vlak voor rust. De middenvelder greep na een duel met Denso Kasius naar zijn knieholte en bleef na de rust in de kleedkamer achter.

Na de rust gebeurde er aanzienlijk minder. AZ oogde machteloos met een man minder, terwijl PSV het wel prima vond gezien de voorsprong. Vlak voor tijd werd het toch nog 1-2 via Kasius, wiens inzet uit de counter door Armando Obispo van richting werd veranderd.

Daar zou het echter bij blijven. Zo leed AZ alweer de vierde nederlaag op rij in alle competities: de langste reeks sinds 2002 voor de ploeg uit Alkmaar.

Door de zege is koploper PSV nog altijd foutloos in de Eredivisie, met 27 punten uit 9 duels. AZ heeft 16 punten en blijft derhalve voorlopig op plek drie staan.